رياضة

تصريحات تثير ردود فعل واسعة بين جماهير الأهلي والزمالك

Lebanon 24
23-04-2026 | 23:00
تصريحات تثير ردود فعل واسعة بين جماهير الأهلي والزمالك
أثار إبراهيم عادل نجم منتخب مصر ونادي نورشيلاند الدنماركي جدلاً واسعاً في ظهوره الإعلامي عبر قناة "أون سبورت" بعدما تحدث بشأن العديد من الأمور التي تخص مستقبله وأيضاً بعض القضايا المتعلقة بالكرة المصرية.

وارتبط اسم إبراهيم عادل بالرحيل إلى الأهلي المصري في الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم إبراهيم عادل إلى نادي الجزيرة الإماراتي في صيف 2025 قادماً من بيراميدز المصري.

وأعير الجناح الأيسر الموهوب إلى نورشيلاند في انتقالات الشتاء لنهاية الموسم مع بند يسمح بشراء عقده مقابل مليوني يورو.

وفيما يلي أبرز التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها إبراهيم عادل:
جمهور الزمالك فكاهي

قارن نجم منتخب مصر بين مشجعي الأهلي والزمالك في مواجهاته ضد الفريقين.

وتحدث إبراهيم عادل عن جمهور الأهلي مؤكداً أنه يمارس ضغوطاً أكبر على اللاعبين بينما وصف جمهور الزمالك بالفكاهي.

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً بين مشجعي الفريقين واعتبرها البعض تقليلاً من جماهير الزمالك.


الأهلي صاحب نفس الطويل

وصف لاعب الفراعنة النادي الأهلي بأنه صاحب نفس طويل في المنافسة على لقب الدوري.

وأكد إبراهيم عادل أن الصراع شرس على لقب الدوري هذا الموسم ولكن الأهلي لم يخرج من الصورة وقادر على اقتناص اللقب.

وعاد إبراهيم عادل للإشادة بالزمالك مؤكداً أنه مختلف هذا الموسم ويستطيع التتويج كما أن بيراميدز لا يعاني نفس الضغوط التي يشعر بها الأهلي والزمالك وقد يقتنص اللقب.

 مواجهة الأهلي مختلفة في بيراميدز

اعترف إبراهيم عادل بأن مواجهة الأهلي كانت مختلفة بالنسبة لبيراميدز بدليل أن إدارة النادي رصدت مكافآت كبيرة للاعبين للفوز على الأهلي.

وأشار إلى أن تلك المواجهة كانت مختلفة عن أي لقاء آخر ضد أي منافس.
