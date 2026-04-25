طباخ رونالدو السابق يكشف سر حفاظه على جسمه وأدائه طيلة مسيرته الرياضية

قام الطاهي الشخصي السابق للاعب ، جيورجيو باروني، بكشف أسرار للاعب النصر السعودي للحفاظ على جسمه وأدائه طيلة مسيرته الرياضية واستمراره للعب حتى في سن الأربعين.



وقال جورجيو، الذي كان الطاهي الخاص لرونالدو خلال فترة لعبه في نادي يوفنتوس ، في مقابلة مع موقع "كوفرز"، إن رونالدو لا يأكل أطعمة "خارقة"، مشيرا إلى أن سر لياقة رونالدو يكمن في الانضباط والابتعاد عن السكر والوجبات السريعة والسهر إلى وقت متأخر.



وكشف باروني أن رونالدو يتناول طعاما عضويا من مصدر جيد وبتنسيق شديد، نافيا الشائعات التي تدور بأن رونالدو يأكل أطعمة باهظة.



وأوضح أن رونالدو يتناول مختلف الأطعمة كالأفوكادو، والبيض، والأرز الأسود والأحمر، والدجاج والسمك، مؤكدا أنه لا يتعامل مع مطبخه كـ"مختبر كيميائي" وليس مهووسا بقياس البروتينات والكربوهيدرات.



وبخصوص احترام رونالدو لنظامه الغذائي، قال الطاهي الإيطالي، الذي عمل مع العديد من نجوم ، إنهم يتناولون في بعض الأحيان أشياء "تافهة" ويخرجون عن نظامهم الغذائي، ولكن رونالدو، بحسب باروني، صارم جدا ويحترم نظامه الغذائي حتى في نهاية المواسم.



وقال: "هو لا يأكل الوجبات السريعة أبدا، حتى في العطلات، لا سكر حتى في القهوة، السكر سم لجسمنا".



وأشار الطاهي إلى أن رونالدو يغلق مطبخه مبكرا، مضيفا: "كان يأكل في وقت مبكر من المساء لأنك لن تنام جيدا ومعدتك ممتلئة، هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث".



وأشار الطاهي إلى أن رونالدو لم يكن يأكل قبل المباراة عكس اللاعبين الآخرين، إذ يرى البرتغالي أن اللعب بمعدة ممتلئة يشغل الجسم ويبطئه.



وأكد المتحدث ذاته أن رونالدو ألغى المعكرونة والخبز من نظامه الغذائي، وقال: "إذا احتاج إلى الكربوهيدرات يحصل عليها من الخضروات، إذ لا يحتاج لأي شيء مصنوع من الدقيق، ويقول لا معكرونة، لا خبز، لا أطعمة مشابهة".



ويرفض رونالدو أيضا تناول الصلصات الجاهزة بسبب احتوائها على مواد حافظة وسعرات زائدة.



