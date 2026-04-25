تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
ليكرز يقترب من إقصاء روكتس

Lebanon 24
25-04-2026 | 10:00
A-
A+
ليكرز يقترب من إقصاء روكتس
ليكرز يقترب من إقصاء روكتس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قاد النجم الأميركي ليبرون جيمس فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز مثير على مضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 112-108 بعد التمديد، الجمعة، ليمنحه التقدم 3-0 في سلسلة مواجهتهما ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجّل جيمس، البالغ 41 عاماً، 29 نقطة، وقدم أداءً حاسماً في اللحظات الأخيرة، حيث نجح في سرقة كرة حاسمة وتسجيل ثلاثية التعادل قبل 13.6 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يساهم لاحقاً في الوقت الإضافي بصلابة دفاعية وسرقة جديدة وصدّة مؤثرة.

ورغم عدم تسجيله سلة الفوز في الثواني الأخيرة، واصل جيمس تأثيره في اللقاء بإضافة 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة و3 سرقات، ليقود فريقه لانتصار مهم يضع روكتس على حافة الإقصاء، في سلسلة لم يسبق فيها لأي فريق في تاريخ الدوري أن عاد من تأخر 0-3.

وقال جيمس بعد المباراة: “كان فوزاً شجاعاً بالنسبة لنا”، مشيراً إلى صعوبة الظروف التي يمر بها الفريق في ظل الغيابات المؤثرة.

ويستعد ليكرز لخوض المباراة الرابعة في هيوستن الأحد، في محاولة لحسم السلسلة مبكراً، رغم غياب كل من لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز بداعي الإصابة.

في المقابل، برز اللاعب التركي ألبيرين شينغون من جانب روكتس بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة، في ظل غياب النجم كيفن دورانت بسبب الإصابة.

وفي مباراة أخرى ضمن المنطقة الغربية، حقق سان أنتونيو سبيرز فوزاً على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 120-108، ليُعادل السلسلة 2-1، رغم غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب ارتجاج في الدماغ.

مواضيع ذات صلة
أنتوني

الغربي

التركي

الترك

بيرين

دوران

رابعة

جيمس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24