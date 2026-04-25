ليكرز يقترب من إقصاء روكتس

قاد النجم الأميركي ليبرون فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز مثير على مضيفه هيوستن روكتس بنتيجة 112-108 بعد التمديد، الجمعة، ليمنحه التقدم 3-0 في سلسلة مواجهتهما ضمن الدور الأول من الأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجّل جيمس، البالغ 41 عاماً، 29 نقطة، وقدم أداءً حاسماً في اللحظات الأخيرة، حيث نجح في سرقة كرة حاسمة وتسجيل ثلاثية التعادل قبل 13.6 ثانية من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يساهم لاحقاً في الوقت الإضافي بصلابة دفاعية وسرقة جديدة وصدّة مؤثرة.

ورغم عدم تسجيله سلة الفوز في الثواني الأخيرة، واصل جيمس تأثيره في اللقاء بإضافة 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة و3 سرقات، ليقود فريقه لانتصار مهم يضع روكتس على حافة الإقصاء، في سلسلة لم يسبق فيها لأي فريق في تاريخ الدوري أن عاد من تأخر 0-3.

وقال جيمس بعد المباراة: “كان فوزاً شجاعاً بالنسبة لنا”، مشيراً إلى صعوبة الظروف التي يمر بها الفريق في ظل الغيابات المؤثرة.

ويستعد ليكرز لخوض المباراة الرابعة في هيوستن الأحد، في محاولة لحسم السلسلة مبكراً، رغم غياب كل من لوكا دونتشيتش وأوستن ريفز بداعي الإصابة.

في المقابل، برز اللاعب ألبيرين شينغون من جانب روكتس بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة، في ظل غياب النجم كيفن دورانت بسبب الإصابة.

وفي مباراة أخرى ضمن المنطقة الغربية، حقق سان أنتونيو سبيرز فوزاً على بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 120-108، ليُعادل السلسلة 2-1، رغم غياب نجمه الفرنسي فيكتور ويمبانياما بسبب ارتجاج في الدماغ.