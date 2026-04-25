رياضة

الزمالك يتحدى الأزمات ويقترب من الدوري ونهائي الكونفدرالية

25-04-2026 | 12:29
الزمالك يتحدى الأزمات ويقترب من الدوري ونهائي الكونفدرالية
الزمالك يتحدى الأزمات ويقترب من الدوري ونهائي الكونفدرالية photos 0
اتخذت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرارًا مهمًا بشأن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول، بعدما قاد الفريق في الفترة الماضية لانتفاضة لافتة في ظل ظروف صعبة للغاية.

ومرّ نادي الزمالك بأزمة مالية طاحنة منذ سحب الأرض الخاصة به في مدينة 6 أكتوبر، أثّرت في مختلف جوانب النادي، وتسببت بتأخر مستحقات عدد من اللاعبين، ما دفع بعضهم إلى الرحيل وفسخ التعاقد من طرف واحد، بالإضافة إلى وقف قيد النادي من قبل "فيفا"، بسبب 14 قضية مرفوعة من لاعبين ومدربين سابقين للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة، التي يتعين سدادها قبل نهاية الشهر المقبل للحصول على الرخصة الإفريقية.

وفي ظل هذه المعاناة، لم يكن متوقعًا أن ينافس الفريق على أي بطولة هذا الموسم، لكن مع تولي معتمد جمال المسؤولية خلفًا للمدرب أحمد عبد الرؤوف، عمل على رفع الروح المعنوية للاعبين، ومنح الجانب النفسي أولوية كبيرة، كما اعتمد على عدد من عناصر الشباب، ليقود الفريق إلى منافسة قوية على لقب الدوري المحلي، إلى جانب التأهل لنهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن الإدارة تعمل حاليًا على تجديد تعاقد معتمد جمال رسميًا.

وقدم الزمالك مستويات مميزة تحت قيادته، انعكست على نتائجه في الدوري المصري الممتاز، فقد أصبح الفريق المرشح الأبرز للتتويج باللقب، بعدما عزّز صدارته لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة.

وكان الفريق الأبيض قد حقق فوزًا مهمًا على بيراميدز بنتيجة 1-0، يوم الخميس، ليقترب من حصد اللقب الثمين.

ويستعد الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري.


كما تأهل الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما فاز على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي، قبل أن يتعادل سلبيًا في مباراة الإياب بالقاهرة.

وسيحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري يوم 9 أيار المقبل في ذهاب النهائي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 16 من الشهر ذاته في القاهرة.
