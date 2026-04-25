تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

جدل كبير في تونس بسبب ملعب مباراة الإفريقي ومنافسه

Lebanon 24
25-04-2026 | 23:00
A-
A+

جدل كبير في تونس بسبب ملعب مباراة الإفريقي ومنافسه
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نادي مستقبل سليمان، الناشط بدوري المحترفين في تونس نيته عدم خوض مباراة الجولة السابعة والعشرين المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام النادي الإفريقي في حال تواصل رفض رابطة كرة القدم المحترفة إقامتها في محافظة نابل.

ويواجه مستقبل سليمان النادي الإفريقي يوم الأربعاء في مباراة هامة للفريقين، إذ يلعب الأول من أجل تفادي الهبوط بينما يراهن الثاني على التتويج باللقب.

وعيّنت الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة المباراة ليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، إلا أنها لم تحدد حتى الآن الملعب الذي سيحتضن المواجهةـ، مما أثار جدلا كبيرا وموجة من الانتقادات من قبل نادي مستقبل سليمان، ومشجعين لأندية منافسه للإفريقي.

ويتمسك نادي سليمان بخوض المباراة على ملعب مدينة "بئر بورقبة" وهي منطقة مجاورة لمدينة سليمان (شمال شرق البلاد) لكن رابطة الدوري رفضت ذلك بدعوى عدم إمكانية تركيز أجهزة الفيديو المساعد (الفار) في الملعب.

ونشر مستقبل سليمان اليوم السبت بيانا أكد فيه استعداده للدفاع عن حقوقه بكل الطرق بما في ذلك الامتناع عن خوض اللقاء.

وتابع: "يعبّر مستقبل سليمان عن بالغ استغرابه من تواصل الصمت وغياب أي تفاعل مع مطلب شرعي ومستعجل يتعلق ببرمجة زيارة لجنة مختصة في تقنية الـVAR لمعاينة الملعب البلدي ببئر بورقبة".

وتابع: "في إطار الاستعداد لمقابلة الجولة الـ27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستجمع فريقنا بالنادي الإفريقي (يوم 29 أبريل 2026)، تم في توجيه طلب رسمي لبرمجة زيارة عاجلة للجهات المختصة قصد القيام بمعاينة ميدانية شاملة للوقوف على مدى جاهزية الملعب وتدارك أي نقائص محتملة في الآجال المناسبة.
وأكد النادي أن رابطة كرة القدم المحترفة تجاهلت كل الخطابات التي تم إرسالها، ورفضت تعيين المباراة على ملعب يتم اختياره من قبل النادي باعتباره الطرف المستضيف.

وأضاف: "إن غياب أي تفاعل رسمي من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والاتحاد التونسي لكرة القدم، يطرح تساؤلات جدية ويعزز المخاوف من وجود نية مبيتة لفرض ملعب معيّن في تجاهل تام لحقوق الفريق ومصالحه المشروعة، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا.

وكشف مستقبل سليمان أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة على حظوظه في البقاء، ويتمسك بحقه الكامل، مشيرا إلى أنه لن يخوض المباراة إلا متى توفرت العدالة، وأضاف أنه سيمتنع عن مواجهة الإفريقي ما لم يتم منحه حقه المشروع، وفق وصفه.


 ويتهم مستقبل سليمان بعض المسؤولين في رابطة كرة القدم، ممن يعتبرهم منتمين للنادي الإفريقي بمنعه من استضافة الأخير على ملعب معشب اصطناعيا، إذ يسعى الأخير لنقل المباراة إلى ملعب آخر معشّب طبيعيا.
يحتل النادي الإفريقي صدارة الدوري التونسي للمحترفين بالتساوي مع الترجي برصيد 55 نقطة في حين يأتي مستقبل سليمان المركز 15 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اندلاع حريق خلال مباراة.. ولاعب يتدخل
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: أحرزنا تقدماً كبيراً في المحادثات مع إيران والكرة في ملعب طهران ونتوقع أن تحرز إيران تقدماً بشأن فتح مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماستانتونو يُوقّف لمباراتين بسبب إساءته للحكم
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: مخاطر كبيرة بسبب ما تشهده المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 12:38:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لكرة القدم

كرة القدم

التونسية

شمال شرق

التونسي

تونسي

تونس

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-04-26
Lebanon24
04:28 | 2026-04-26
Lebanon24
03:34 | 2026-04-26
Lebanon24
03:25 | 2026-04-26
Lebanon24
03:20 | 2026-04-26
Lebanon24
00:25 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24