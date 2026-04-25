جدل كبير في تونس بسبب ملعب مباراة الإفريقي ومنافسه

أعلن نادي مستقبل سليمان، الناشط بدوري المحترفين في نيته عدم خوض مباراة الجولة السابعة والعشرين المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام النادي الإفريقي في حال تواصل رفض رابطة المحترفة إقامتها في محافظة نابل.



ويواجه مستقبل سليمان النادي الإفريقي يوم الأربعاء في مباراة هامة للفريقين، إذ يلعب الأول من أجل تفادي الهبوط بينما يراهن الثاني على التتويج باللقب.



وعيّنت الرابطة المحترفة المباراة ليوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، إلا أنها لم تحدد حتى الآن الملعب الذي سيحتضن المواجهةـ، مما أثار جدلا كبيرا وموجة من الانتقادات من قبل نادي مستقبل سليمان، ومشجعين لأندية منافسه للإفريقي.



ويتمسك نادي سليمان بخوض المباراة على ملعب مدينة "بئر بورقبة" وهي منطقة مجاورة لمدينة سليمان (شمال شرق البلاد) لكن رابطة الدوري رفضت ذلك بدعوى عدم إمكانية تركيز أجهزة الفيديو المساعد (الفار) في الملعب.



ونشر مستقبل سليمان اليوم السبت بيانا أكد فيه استعداده للدفاع عن حقوقه بكل الطرق بما في ذلك الامتناع عن خوض اللقاء.



وتابع: "يعبّر مستقبل سليمان عن بالغ استغرابه من تواصل الصمت وغياب أي تفاعل مع مطلب شرعي ومستعجل يتعلق ببرمجة زيارة لجنة مختصة في تقنية الـVAR لمعاينة الملعب البلدي ببئر بورقبة".



وتابع: "في إطار الاستعداد لمقابلة الجولة الـ27 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستجمع فريقنا بالنادي الإفريقي (يوم 29 أبريل 2026)، تم في توجيه طلب رسمي لبرمجة زيارة عاجلة للجهات المختصة قصد القيام بمعاينة ميدانية شاملة للوقوف على مدى جاهزية الملعب وتدارك أي نقائص محتملة في الآجال المناسبة.

وأكد النادي أن رابطة كرة القدم المحترفة تجاهلت كل الخطابات التي تم إرسالها، ورفضت تعيين المباراة على ملعب يتم اختياره من قبل النادي باعتباره الطرف المستضيف.



وأضاف: "إن غياب أي تفاعل رسمي من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والاتحاد لكرة القدم، يطرح تساؤلات جدية ويعزز المخاوف من وجود نية مبيتة لفرض ملعب معيّن في تجاهل تام لحقوق الفريق ومصالحه المشروعة، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا.



وكشف مستقبل سليمان أنه سيدافع بكل ما من قوة على حظوظه في البقاء، ويتمسك بحقه الكامل، مشيرا إلى أنه لن يخوض المباراة إلا متى توفرت العدالة، وأضاف أنه سيمتنع عن مواجهة الإفريقي ما لم يتم منحه حقه المشروع، وفق وصفه.





ويتهم مستقبل سليمان بعض المسؤولين في رابطة كرة القدم، ممن يعتبرهم منتمين للنادي الإفريقي بمنعه من استضافة الأخير على ملعب معشب اصطناعيا، إذ يسعى الأخير لنقل المباراة إلى ملعب آخر معشّب طبيعيا.

يحتل النادي الإفريقي صدارة الدوري التونسي للمحترفين بالتساوي مع الترجي برصيد 55 نقطة في حين يأتي مستقبل سليمان المركز 15 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.



