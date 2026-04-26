بالفيديو.. فيروس يُجبر لاعبة تنس على الانسحاب

Feel better soon Iga! ❤️‍🩹



Ann Li is into the next round after Swiatek is forced to retire due to illness. #MMOpen pic.twitter.com/z2koENMzR0 — wta (@WTA) April 25, 2026

وكانت شفيونتيك، المصنفة عالمياً، متأخرة بنتيجة 6-7 و6-2 و0-3 عند لحظة الانسحاب، بعدما حاولت العودة إلى أجواء المواجهة وجرّها إلى مجموعة فاصلة.وأكدت بطلة البطولات الكبرى أنها شعرت بتوعك في اليومين السابقين للمباراة، مرجحة إصابتها بفيروس متداول داخل أروقة البطولة، وقالت إنها عانت من "صفر طاقة وصفر ثبات" خلال اللقاء.وتفاقمت حالتها في ، إذ أوضحت أنها بدأت تشعر بالدوار وتشوش الرؤية وفقدان التنسيق الحركي، حتى إنها لم تعد قادرة على شرب الماء بصورة طبيعية.ورغم ذلك، حاولت شفيونتيك الاستمرار، مستندة إلى تجارب سابقة خاضت فيها مباريات وهي مريضة، لكنها أقرت بأن ما واجهته هذه المرة كان أشد من الحالات السابقة.ويمثل هذا الانسحاب الثاني فقط خلال مباراة في مسيرة شفيونتيك، والأول الناتج عن المرض لا الإصابة، ما يضع تعافيها تحت الضوء مع اقتراب بطولة .وقالت اللاعبة البولندية إن الأولوية الآن هي التعافي، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى أيام قليلة للتخلص من ، وتأمل أن تكون جاهزة للعودة إلى التدريب خلال ثلاثة أو أربعة أيام.ورغم أن مشاركتها في روما لا تبدو مهددة حالياً، فإن الخروج المبكر من مدريد يضيف بعض القلق إلى تحضيراتها لموسم الملاعب الترابية ولبطولة .