تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بالفيديو.. فيروس يُجبر لاعبة تنس على الانسحاب

Lebanon 24
26-04-2026 | 03:25
A-
A+
بالفيديو.. فيروس يُجبر لاعبة تنس على الانسحاب
بالفيديو.. فيروس يُجبر لاعبة تنس على الانسحاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انسحبت البولندية إيغا شفيونتيك من مباراتها أمام الأميركية آن لي في الدور الثالث من بطولة مدريد المفتوحة، بعدما عانت من تراجع بدني واضح منعها من إكمال اللقاء.

وكانت شفيونتيك، المصنفة رابعة عالمياً، متأخرة بنتيجة 6-7 و6-2 و0-3 عند لحظة الانسحاب، بعدما حاولت العودة إلى أجواء المواجهة وجرّها إلى مجموعة فاصلة.

وأكدت بطلة البطولات الكبرى الست أنها شعرت بتوعك في اليومين السابقين للمباراة، مرجحة إصابتها بفيروس متداول داخل أروقة البطولة، وقالت إنها عانت من "صفر طاقة وصفر ثبات" خلال اللقاء.

وتفاقمت حالتها في المجموعة الثالثة، إذ أوضحت أنها بدأت تشعر بالدوار وتشوش الرؤية وفقدان التنسيق الحركي، حتى إنها لم تعد قادرة على شرب الماء بصورة طبيعية.

ورغم ذلك، حاولت شفيونتيك الاستمرار، مستندة إلى تجارب سابقة خاضت فيها مباريات وهي مريضة، لكنها أقرت بأن ما واجهته هذه المرة كان أشد من الحالات السابقة.

ويمثل هذا الانسحاب الثاني فقط خلال مباراة في مسيرة شفيونتيك، والأول الناتج عن المرض لا الإصابة، ما يضع تعافيها تحت الضوء مع اقتراب بطولة روما.

وقالت اللاعبة البولندية إن الأولوية الآن هي التعافي، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى أيام قليلة للتخلص من الفيروس، وتأمل أن تكون جاهزة للعودة إلى التدريب خلال ثلاثة أو أربعة أيام.

ورغم أن مشاركتها في روما لا تبدو مهددة حالياً، فإن الخروج المبكر من مدريد يضيف بعض القلق إلى تحضيراتها لموسم الملاعب الترابية ولبطولة رولان غاروس.
Advertisement
المجموعة الثالثة

رولان غاروس

البولندية

الترابي

الفيروس

الملا

رابية

رابعة

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24