الأهلي يكتب التاريخ.. لقب آسيوي ثانٍ على التوالي

26-04-2026 | 04:28
الأهلي يكتب التاريخ.. لقب آسيوي ثانٍ على التوالي
الأهلي يكتب التاريخ.. لقب آسيوي ثانٍ على التوالي photos 0
تُوّج الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم للمرة الثانية توالياً، بعد فوزه على ماتشيدا الياباني 1-0 في المباراة النهائية، السبت.

وحسم البديل فراس البريكان المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة 96، بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين على ملعب "الإنماء" في جدة، ليحتفل الأهلي باللقب أمام جماهيره.

وجاء التتويج رغم النقص العددي في صفوف الفريق السعودي، بعد طرد المدافع زكريا هوساوي في الدقيقة 68 ببطاقة حمراء مباشرة، إثر اعتداء من دون كرة.

ورفع الأهلي اللقب القاري للمرة الثانية على حساب فريق ياباني، بعدما كان قد توّج في نسخة 2025 بالفوز على كاواساكي فرونتال 2-0 في النهائي.

وبهذا الإنجاز، أصبح الأهلي أول نادٍ يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين منذ اعتماد النظام الجديد للبطولة.

كما بات ثالث فريق سعودي يبلغ النهائي القاري في نسختين متتاليتين، بعد الاتحاد في عامي 2004 و2005، والهلال في عامي 2021 و2022.

وعادل الأهلي إنجاز الاتحاد كفريق سعودي ينجح في حصد اللقب القاري لعامين متتاليين، ليواصل ترسيخ حضوره على قمة الكرة الآسيوية.
 
 سجل الفائزين باللقب منذ 1985
2025-2026 الأهلي (السعودية)
2024-2025 الأهلي (السعودية)
2023-2024 العين (الإمارات)
2022 أوراوا رد دياموندز (اليابان)
2021 الهلال (السعودية)
2020 أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)
2019 الهلال (السعودية)
2018 كاشيما انتلرز (اليابان)
2017 أوراوا رد دياموندز (اليابان)
2016 ‌تشونبوك موتورز هيونداي (كوريا الجنوبية)
2015 غوانغزو إيفرغراند (الصين)
2014 وسترن سيدني واندرارز (أستراليا)
2013 غوانغزو إيفرغراند (الصين)
2012 أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)
2011 السد (قطر)
2010 سيونغنام (كوريا الجنوبية)
2009 بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)
2008 غامبا أوساكا (اليابان)
2007 أوراوا رد دياموندز (اليابان)
2006 تشونبوك ⁠موتورز هيونداي (كوريا الجنوبية)
2005 ⁠الاتحاد (السعودية)
2004 الاتحاد (السعودية)
2003 العين (الإمارات)
2002 سوون بلو وينجز (كوريا الجنوبية)
2001 سوون بلو وينجز (كوريا الجنوبية)
2000 الهلال (السعودية)
1999 جوبيلو إيواتا (اليابان)
1998 ⁠بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)
1997 بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)
1996 سيونغنام (كوريا ⁠الجنوبية)
1995 تاي فارمرز (تايلاند)
1994 تاي ⁠فارمرز (تايلاند)
1993 باس (إيران)
1992 الهلال (السعودية)
1991 الاستقلال (إيران)
1990 لياو نينغ (الصين)
1989 السد (قطر)
1988 طوكيو فيردي (اليابان)
1987 يوميوري (اليابان)
1986 فوروكاوا إليكتريك (اليابان)
1985 دايو رويالز (كوريا ‌الجنوبية)
لم تقم البطولة بين عامي 1972-1984. (الجزيرة)
