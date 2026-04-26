بالفيديو.. ميسي غاضب

وفشل إنتر ميامي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً في الدوري، بعدما كان قد تعادل 2-2 مع سالت ليك في الجولة الماضية.وعقب نهاية اللقاء، غادر أرض الملعب متوجهاً إلى غرف الملابس من دون تحية الجماهير، في مشهد عكس استياءه من التعثر الجديد.ولم ينجح إنتر ميامي حتى الآن في تحقيق أي فوز على ملعبه الجديد "إن يو"، الذي يضم مدرجاً يحمل اسم ، إذ تعادل في 3 مباريات أمام ونيويورك ريد بول بنتيجة 2-2، ثم أمام نيو إنغلاند بنتيجة 1-1.وخاض ميسي 11 مباراة مع إنتر ميامي في موسم 2026، سجل خلالها 8 أهداف، من دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.ووصل رصيد إنتر ميامي إلى 19 نقطة من 10 مباريات في مجموعة المؤتمر للدوري الأميركي، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر ناشفيل.