بالفيديو.. ميسي غاضب

بدت علامات الغضب والحزن على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي، بعد تعادل فريقه مع نيو إنغلاند ريفولشن 1-1، فجر الأحد.
وفشل إنتر ميامي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية توالياً في الدوري، بعدما كان قد تعادل 2-2 مع ريال
سالت ليك في الجولة الماضية.
وعقب نهاية اللقاء، غادر ميسي
أرض الملعب متوجهاً إلى غرف الملابس من دون تحية الجماهير، في مشهد عكس استياءه من التعثر الجديد.
ولم ينجح إنتر ميامي حتى الآن في تحقيق أي فوز على ملعبه الجديد "إن يو"، الذي يضم مدرجاً يحمل اسم ليونيل ميسي
، إذ تعادل في 3 مباريات أمام أوستن
ونيويورك ريد بول بنتيجة 2-2، ثم أمام نيو إنغلاند بنتيجة 1-1.
وخاض ميسي 11 مباراة مع إنتر ميامي في موسم 2026، سجل خلالها 8 أهداف، من دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.
ووصل رصيد إنتر ميامي إلى 19 نقطة من 10 مباريات في مجموعة المؤتمر الغربي
للدوري الأميركي، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر ناشفيل.