Advertisement
رياضة
لخلافة سلوت.. ما حقيقة مفاوضات ليفربول مع ألونسو؟
Lebanon 24
26-04-2026
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف صحفي شبكة سكاي سبورتس الموثوق فابريزيو رومانو عن حقيقة مفاوضات
نادي ليفربول
مع
تشابي
ألونسو لكي يصبح
المدير الفني
الجديد للريدز خلفا لآرني
سلوت
.
وتحاط الكثير من التكهنات حول مصير آرني سلوت كمدير فني لـليفربول في ظل سوء نتائج ومستوى الريدز خلال هذا الموسم وخروجه خالي الوفاض دون التمكن من تحقيق أي لقب.
ويعتبر ألونسو هو أبرز المرشحين لخلافة سلوت في
ليفربول
حيث لا يرتبط المدرب الإسباني بأي نادي عقب رحيله عن
ريال مدريد
في يناير الماضي.
مع ذلك أكد رومانو أنه لا توجد أي مفاوضات حقيقية بين ليفربول وألونسو لكي يكون الأخير مدربا جديدا للنادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.
وأشار رومانو عبر شبكة ''Anfield Sector'' أن إدارة ليفربول تدعم سلوت حيث قال: ''كما ذكرت لكم سابقا من المتفق عليه أنه في نهاية الموسم سيجرى تقييم شامل في ليفربول بمشاركة الجميع لتحديد مستقبل النادي''.
وأتم: ''لطالما حظي آرني سلوت بدعم الملاك والنادي ولا يزال هذا الدعم قائما لم يتلق أي إشارة لإمكانية إقالته في نهاية الموسم، ولم يتواصل ليفربول مع تشابي ألونسو ولم تجر أي محادثات معه على الإطلاق''. (روسيا اليوم)
Advertisement
Advertisement
