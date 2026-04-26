Najib Mikati
قبل 50 يوماً من الانطلاق.. 5 أزمات تحاصر مونديال 2026

26-04-2026 | 12:48
قبل 50 يوماً من الانطلاق.. 5 أزمات تحاصر مونديال 2026
تواجه النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها بعد 50 يوماً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، 5 أزمات رئيسية تثير قلق المشجعين والمنظمين على حد سواء.

غموض مشاركة إيران
لا تزال مشاركة المنتخب الإيراني غير مؤكدة رغم تأكيدات "فيفا" على وجوب حضورها؛ إذ ربطت طهران مشاركتها بضمان أمن لاعبيها في ظل التوترات العسكرية مع واشنطن. وكان الطلب الإيراني بنقل مباريات المنتخب إلى المكسيك قد قوبل بالرفض من قبل الاتحاد الدولي.

تكاليف النقل الباهظة
يصطدم المشجعون بارتفاع جنوني في أسعار المواصلات، خاصة في المدن الكبرى مثل نيويورك، حيث قفزت أسعار رحلات القطار إلى ملعب المباراة النهائية بنحو 12 ضعفاً. وفي حين تعهدت لوس أنجلوس وفيلادلفيا بتثبيت الأسعار، ستتضاعف التكلفة في مناطق أخرى لنحو 4 مرات.

أزمة أسعار التذاكر
يسود غضب عارم بين الجماهير بسبب أسعار التذاكر التي تجاوزت الوعود السابقة (21 دولاراً)، لتصل أرخص تذكرة حالياً إلى 60 دولاراً، بينما قفزت أسعار تذاكر المباراة النهائية لتتخطى حاجز الـ 10,000 دولار، مما أدى إلى إقبال ضعيف على شراء تذاكر بعض المباريات.

مخاوف المداهمات الأمنية
تثير سياسات الهجرة الأميركية والترحيل الجماعي مخاوف الجماهير الأوروبية والدولية. ويسعى "فيفا" حالياً لإقناع الإدارة الأميركية بوقف مداهمات وكالة الهجرة (ICE) مؤقتاً خلال فترة البطولة لضمان سلامة المشجعين الوافدين.

الهاجس الأمني في المكسيك
أعاد حادث إطلاق نار استهدف سياحاً في موقع "تيوتيهواكان" الأثري المخاوف الأمنية في المكسيك إلى الواجهة. ورغم تعهد الرئاسة المكسيكية باتخاذ تدابير استثنائية، إلا أن تزايد حوادث العنف يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على حماية ضيوف المونديال.

Advertisement
