برأسية فرنانديز.. تشلسي يتأهل لنهائي كأس إنجلترا ويواجه السيتي

26-04-2026 | 16:23
بلغ تشلسي المباراة النهائية لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بعد فوزه على ليدز يونايتد بنتيجة 1-0 في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في لندن، أمام حشد جماهيري تجاوز 82 ألف متفرج.

سجل قائد الفريق، الدولي الأرجنتيني إنتسو فرنانديز، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 بضربة رأسية متقنة، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 13 هدفاً في كافة المسابقات. وبهذا الانتصار، يضرب تشلسي موعداً في النهائي المقرر في 16 ايار المقبل مع مانشستر سيتي، الذي كان قد تأهل السبت بفوزه على ساوثمبتون 2-1.

يعد هذا التأهل السابع عشر لتشلسي إلى نهائي المسابقة، والأول له منذ عام 2022. كما نجح المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمقال ليام روسينيور، في قيادة "البلوز" لاستعادة نغمة الانتصارات وتأمين فرصة للمنافسة على لقب قاري عبر بوابة "اليوروبا ليغ" في حال التتويج بالكأس.

مواضيع ذات صلة
سينر يتأهل لنصف نهائي ميامي بعد سحق تيافو
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إنجلترا تواجه نيوزيلندا وكوستاريكا قبل كأس العالم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد يهزم الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي آسيا
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بمهرجان أهداف أمام الوصل.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي آسيا 2
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 03:48:13 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
12:48 | 2026-04-26
Lebanon24
10:05 | 2026-04-26
Lebanon24
07:44 | 2026-04-26
Lebanon24
04:29 | 2026-04-26
Lebanon24
04:28 | 2026-04-26
Lebanon24
03:34 | 2026-04-26
