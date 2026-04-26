برأسية فرنانديز.. تشلسي يتأهل لنهائي كأس إنجلترا ويواجه السيتي

بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس ، بعد فوزه على ليدز بنتيجة 1-0 في مواجهة نصف النهائي التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي" في ، أمام حشد جماهيري تجاوز 82 ألف متفرج.



سجل قائد الفريق، الدولي الأرجنتيني إنتسو فرنانديز، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23 بضربة رأسية متقنة، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 13 هدفاً في كافة المسابقات. وبهذا الانتصار، يضرب تشلسي موعداً في النهائي المقرر في 16 ايار المقبل مع ، الذي كان قد تأهل السبت بفوزه على ساوثمبتون 2-1.



يعد هذا التأهل السابع عشر لتشلسي إلى نهائي المسابقة، والأول له منذ عام 2022. كما نجح المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين، الذي تولى المسؤولية خلفاً للمقال ليام روسينيور، في قيادة " " لاستعادة نغمة الانتصارات وتأمين فرصة للمنافسة على لقب قاري عبر بوابة "اليوروبا ليغ" في حال التتويج بالكأس.





