رياضة
ريال مدريد يحسم قراره.. نيكو باز "الملكي" الأول في ميركاتو 2026
Lebanon 24
26-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت إدارة نادي
ريال مدريد
رسمياً تفعيل بند "إعادة الشراء" لاستعادة الموهبة الأرجنتينية الصاعدة نيكو باز من نادي كومو
الإيطالي
، ليكون أولى صفقات النادي الملكي لموسم 2026-2027.
وجاء هذا القرار بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها باز في "السيري آ" تحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس، حيث سجل 13 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة خاضها هذا الموسم. ورغم أن المهلة الرسمية لتفعيل البند تنتهي في 30 ايار المقبل، إلا أن النضج التكتيكي للاعب دفع إدارة "الميرينغي" لحسم عودته مبكراً إلى "سانتياغو برنابيو".
وتعكس هذه الخطوة نجاح استراتيجية
ريال
مدريد
في إعارة مواهبه الشابة مع الاحتفاظ بحق استعادتهم، في حين تسعى إدارة نادي كومو لاستغلال علاقتها الجيدة مع النادي الملكي لتعويض رحيل باز عبر استقطاب مواهب جديدة من
أكاديمية
الريال
، مثل
الثنائي
يانيز وفورتيا.
