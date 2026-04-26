ريال مدريد يحسم قراره.. نيكو باز "الملكي" الأول في ميركاتو 2026

قررت إدارة نادي رسمياً تفعيل بند "إعادة الشراء" لاستعادة الموهبة الأرجنتينية الصاعدة نيكو باز من نادي كومو ، ليكون أولى صفقات النادي الملكي لموسم 2026-2027.



وجاء هذا القرار بعد المستويات الاستثنائية التي قدمها باز في "السيري آ" تحت قيادة المدرب سيسك فابريغاس، حيث سجل 13 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة خاضها هذا الموسم. ورغم أن المهلة الرسمية لتفعيل البند تنتهي في 30 ايار المقبل، إلا أن النضج التكتيكي للاعب دفع إدارة "الميرينغي" لحسم عودته مبكراً إلى "سانتياغو برنابيو".



وتعكس هذه الخطوة نجاح استراتيجية في إعارة مواهبه الشابة مع الاحتفاظ بحق استعادتهم، في حين تسعى إدارة نادي كومو لاستغلال علاقتها الجيدة مع النادي الملكي لتعويض رحيل باز عبر استقطاب مواهب جديدة من ، مثل يانيز وفورتيا.





Advertisement