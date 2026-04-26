أنسو فاتي يبتعد عن برشلونة.. والده يكشف موقفه

حسم بوري فاتي، والد لاعب المعار إلى ، موقف نجله من العودة إلى النادي الكتالوني خلال المرحلة المقبلة.



وأكد والد اللاعب أن أنسو سعيد بتجربته في موناكو ويرغب في الاستمرار مع الفريق الفرنسي، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي يبقى مرتبطاً بموقف ، مدرب برشلونة.



وقال بوري فاتي، في تصريحات نقلتها صحيفة " ": "لا نزال لا نعرف ما سيحدث لمستقبله، لأنه مرتبط بعقد حتى عام 2028، هذا أمر مؤكد".



وأضاف: "لا نعلم مستقبله، لكننا نريده أن يبقى في موناكو لأنه سعيد هناك".



وتابع: " لم يتواصل معه بعد، الأمر يعتمد عليه، لكنهما لم يتحدثا بعد".



وبحسب تقارير صحافية، فإن موناكو راضٍ عن مستوى فاتي ويرغب في الإبقاء عليه، لكن بشروط مالية تناسب وضع النادي.



وكان فاتي قد مدد عقده مع برشلونة حتى حزيران 2028 قبل انتقاله إلى موناكو، مع تأجيل جزء من راتبه. ويتضمن اتفاق الإعارة خيار شراء بقيمة تقارب 11 مليون ، غير أن راتبه المرتفع يبقى العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة.



وتشير التقارير إلى أن المفاوضات قد تشمل خفضاً كبيراً في راتب اللاعب، إلى جانب الاتفاق على خيار إعادة شراء لمصلحة برشلونة بقيمة تتجاوز 25 مليون يورو.



وسجل فاتي، البالغ 23 عاماً، 9 أهداف في 22 مباراة مع موناكو في الدوري الفرنسي.

