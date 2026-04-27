إنتر يفرّط بالفوز.. وكيفو يقرّ بالندم قبل حسم اللقب

أقرّ الروماني كريستيان كيفو، مدرب إنتر ، بأن فريقه يشعر بالندم بعد التعادل خارج ملعبه مع تورينو بنتيجة 2-2، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري .



ورفع إنتر رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن نابولي، فيما وصل تورينو إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر.



ورغم فقدان نقطتين، بات إنتر بحاجة إلى 3 نقاط فقط من مبارياته الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري رسمياً، من دون انتظار نتائج منافسيه.



وقال كيفو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نشعر بالندم، لأننا كنا نسيطر على المباراة، لكننا عانينا من ضغط تورينو في الدقائق الأخيرة".



وأضاف: "الهدف الأول أربكنا، ثم جاء الهدف الثاني نتيجة هذا الارتباك. حاولنا تسجيل الهدف الثالث، لكن في مثل هذه المباريات قد تخسر أيضاً. يجب أن نمنح تورينو التقدير، لأنهم واصلوا القتال وآمنوا بفرصتهم حتى النهاية".



وعن التحقيق المفتوح مع جيانلوكا روكي، المسؤول عن تعيين الحكام، على خلفية مزاعم تتعلق بالتحكيم، قال كيفو: "أتحدث فقط عن كرة القدم. كمدرب هو تجهيز الفريق بأفضل طريقة، والحفاظ على الهدوء والتركيز داخل المجموعة".



وتابع: "يبدو أنني لم أقم بعملي كما يجب عندما كنا متقدمين 2-0، وأتحمل المسؤولية. لكن في النهاية هذا لا يغيّر الكثير، نحن بحاجة إلى 3 نقاط فقط ونريد حسم اللقب في أقرب وقت".



وفي ما يخص حالة اللاعبين، أوضح كيفو أن هاكان تشالهان أوغلو لم يكن في كامل جاهزيته، وأن دينزل دومفريس لا يزال بعيداً عن العودة، بينما يحتاج لاوتارو مارتينيز إلى وقت إضافي للتعافي.



وأشار إلى أنه فكر في إشراك أليساندرو باستوني خلال الشوط الثاني، لكنه رأى أن الدفع بلاعب في هذا التوقيت من الموسم ليس قراراً سهلاً.



وختم كيفو حديثه عن مواجهة بارما المقبلة قائلاً إن تركيزه منصب بالكامل على إعداد الفريق بالشكل المناسب، من أجل حسم اللقب على ملعب "سان سيرو".

