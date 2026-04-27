تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
خاص

بعد الموسم الصفري.. ريال مدريد يبحث عن مدرب لا عن اسم كبير فقط

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-04-2026 | 04:30
A-
A+
بعد الموسم الصفري.. ريال مدريد يبحث عن مدرب لا عن اسم كبير فقط
بعد الموسم الصفري.. ريال مدريد يبحث عن مدرب لا عن اسم كبير فقط
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل ريال مدريد مرحلة حساسة لا تشبه سوق انتقالات عادية. فالأزمة لم تعد مرتبطة بنتيجة مباراة أو بخروج أوروبي فحسب، بل بصورة فريق وجد نفسه في نهاية موسم بلا ألقاب، وبمقعد تدريبي مفتوح على كل الاحتمالات. ففي نادٍ مثل ريال مدريد، لا يمرّ الموسم الصفري كحادث عابر، ولا يُعامل المدرب كضحية وحيدة، لكنه غالباً يكون أول من يدفع ثمن الإخفاق. في هذا السياق، تزداد الضغوط على ألفارو أربيلوا مع اقتراب نهاية الموسم، بعدما تحوّل وجوده على رأس الجهاز الفني من حلّ داخلي مؤقت إلى ملف خلافي داخل النادي. فالفريق خرج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، وابتعد عن برشلونة في الدوري، في موسم يُرجّح أن ينتهي من دون أي لقب، وهو أمر لا ينسجم مع سقف التوقعات في سانتياغو برنابيو.
في هذا المناخ، ظهر اسم جوزيه مورينيو مجدداً. وبحسب صحيفة "AS" الإسبانية، فإن وكيله خورخي مينديز أبلغ مسؤولي ريال مدريد بإمكانية عودة المدرب البرتغالي إلى النادي، كما جرى إطلاع الإدارة على وجود بند يسمح بخروجه من عقده مع بنفيكا. عودة مورينيو، إن حصلت، لن تكون مجرد تعيين مدرب جديد، بل استعادة لحقبة كاملة بما حملته من صدامات، شخصية قوية، وانقسام داخل غرفة الملابس وخارجها. لكن السؤال الحقيقي في مدريد اليوم ليس: هل يعود مورينيو؟ بل: أي نوع من المدربين يحتاجه ريال مدريد؟ فالفريق لا يعاني من نقص في النجوم. لديه أسماء هجومية ضخمة، وفي مقدمتها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، لكن المشكلة الأعمق تكمن في التوازن. كيف يمكن جمع هذه الأسماء في منظومة واحدة من دون أن يتحول الفريق إلى مجموعة مواهب منفصلة؟ هذا التحدي، بحسب بقي أحد أكبر الملفات العالقة منذ مرحلة أنشيلوتي، مروراً بتجربة تشابي ألونسو القصيرة، وصولاً إلى أربيلوا.
 
لهذا تبدو أسماء يورغن كلوب، ديدييه ديشامب، ماوريسيو بوكيتينو وجوزيه مورينيو مختلفة في الشكل لكنها تعبّر عن حيرة واحدة. كلوب يمنح الطاقة والضغط العالي، لكنه ليس مدرباً يقبل عادةً بمشروع جاهز يُدار من فوق. ديشامب خيار أكثر براغماتية، قادر على ضبط النجوم وإدارة البطولات الكبرى، لكنه لا يمثل بالضرورة كرة هجومية جذابة لجمهور مدريد. بوكيتينو يعرف التعامل مع غرف الملابس الكبيرة، لكنه لا يحمل ثقل الألقاب الذي يطلبه فلورنتينو بيريز.
 
بحسب الصحافة الاسبانية، فإن قائمة الأسماء المطروحة لا تقتصر على مورينيو، بل تشمل أيضاً كلوب، ديشامب، بوكيتينو، ناغلسمان وأليغري، وسط قناعة بأن مستقبل أربيلوا بات أقرب إلى النهاية منه إلى الاستمرار. والقرار النهائي بشأنه سيتخذ في الأسابيع الأخيرة من الموسم، مع رغبة الإدارة أولاً في إنهاء ما تبقى بأقل ضرر ممكن.
 
بالتالي، اختيار المدرب المقبل سيكون قراراً مصيرياً. مورينيو قد يمنح النادي شخصية حادة ورسالة قوية لغرفة الملابس، لكنه يحمل معه تاريخاً من الصدامات. كلوب قد يصنع ثورة كروية، لكنه يحتاج إلى وقت وصلاحيات واسعة. ديشامب قد يضبط الفوضى، لكنه لن يرضي كل الأذواق. وبوكيتينو قد يكون خياراً وسطياً، إلا أن الوسطية ليست دائماً ما يبحث عنه ريال مدريد بعد موسم صفري.
 
المؤكد أن برنابيو لا ينتظر مدرباً مشهوراً فقط، بل ينتظر رجلاً قادراً على إعادة تعريف الفريق الذي سيطر على ألقاب أوروبا لفترات طويلة، وتوّج ملكا على عرشها.. ولكن الامل لا زال كما هو عند جماهير الفريق الذين يؤكدون أن ملك أوروبا يمرض ولا يسقط.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أقصاه ريال مدريد من دوري الابطال.. اسم مدرب جديد قد يعود للملكي
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لخلافة أربيلوا.. اسم جديد على طاولة ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب مبابي عن تدريبات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

الاسباني

أوروبا

أوروبي

القصير

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:28 | 2026-04-27
Lebanon24
04:20 | 2026-04-27
Lebanon24
04:11 | 2026-04-27
Lebanon24
00:15 | 2026-04-27
Lebanon24
23:46 | 2026-04-26
Lebanon24
23:00 | 2026-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24