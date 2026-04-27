النصر لا يخطط لممر شرفي.. مواجهة الأهلي بلا ترتيبات خاصة

النصر لا يخطط لممر شرفي.. مواجهة الأهلي بلا ترتيبات خاصة
يستبعد مجلس إدارة نادي النصر تنظيم ممر شرفي لفريق الأهلي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الثاني على التوالي.
ويستعد النصر لمواجهة الأهلي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن فكرة إقامة ممر شرفي لم تُطرح للنقاش داخل النادي، إذ ينصب التركيز حالياً على التحضير للمباراة بصورة طبيعية، من دون أي ترتيبات استثنائية.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني بهدف دون رد في المباراة النهائية، السبت.

وسجل فراس البريكان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 97، بعد امتداد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وبات الألماني ماتياس يايسله أول مدرب يحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين.

ورفع الأهلي رصيد الأندية السعودية إلى 8 ألقاب في البطولة الآسيوية، ليعادل رقم الأندية اليابانية، بواقع 4 ألقاب للهلال، ولقبين للاتحاد، ولقبين للأهلي.

وحقق الأهلي لقبه القاري الثاني توالياً، بعدما توج في 2025 على حساب كاواساكي فرونتال الياباني، ثم في 2026 أمام ماتشيدا زيلفيا.
