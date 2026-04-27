قبل كأس العالم.. ضربة قوية لهولندا

أكد ، لاعب ومنتخب ، إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ما يعني انتهاء موسمه وغيابه عن .



وتعرض سيمونز لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة توتنهام وولفرهامبتون، بعد سقوطه بطريقة خاطئة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 1-0 ضمن الجولة 34 من .



وكشف اللاعب عبر حسابه على "إنستغرام" طبيعة الإصابة، وكتب: "يقولون إن الحياة قاسية، واليوم أشعر بذلك. انتهى موسمي فجأة وأحاول استيعاب الأمر. بصراحة قلبي مفطور ولا شيء منطقي".



وأضاف: "كل ما أردته هو القتال من أجل فريقي، والآن انتُزعت مني هذه القدرة، إلى جانب كأس العالم".



ويعاني توتنهام هذا الموسم من كثرة الإصابات في صفوفه، في وقت يخوض فيه صراعاً صعباً للبقاء في الدوري الإنكليزي.



وكان بالينيا قد سجل هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 82، بعد تمريرة من ، ليمنح فريقه فوزاً مهماً رفع رصيده إلى 34 نقطة، مع بقائه في المركز 18.



ويبتعد توتنهام بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز الأخير، بعدما تأكد هبوطه إلى .

