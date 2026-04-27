قبل لقاء أرسنال.. ضربة موجعة لأتليتكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو الإسباني إصابة أحد لاعبيه قبل المباراة المرتقبة أمام أرسنال الإنكليزي في منافسات بطولة لموسم 2025-2026.

ويستقبل أتلتيكو مدريد خصمه أرسنال على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة أبطال .



وأوضح أتلتيكو مدريد في بيانه الرسمي: "يعاني بابلو باريوس من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، حدثت خلال مباراة أتلتيكو بلباو يوم السبت الماضي".



وأضاف: "خضع لاعب وسط أتلتيكو مدريد لفحوصات أجرتها الخدمات الطبية بالنادي، والتي أكدت الإصابة وسيخضع اللاعب جلسات علاج طبيعي وتمارين تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية وسيتحدد موعد عودته للمنافسة بناءً على تطور حالته".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" سيغيب باريوس لمدة شهر ما يعني غيابه عن مباراتي أرسنال بدوري الأبطال، ولكن في حال تأهل فريق دييغو سيميوني إلى النهائي ستتاح له فرص المشاركة.



غياب باريوس يعد ضربة قوية لسيميوني قبل مواجهة آرسنال ومن المرجح أن يواصل الاعتماد على كوكي وماركوس يورينتي. (روسيا اليوم)