إصابة مبابي تهدد حضوره في الكلاسيكو

تلقى ضربة موجعة في وقت حرج من الموسم، حيث أعلن النادي الملكي الإثنين، عن إصابة نجمه الفرنسي في العضلة الخلفية للساق اليسرى، مما يهدد مشاركته في لقاء "الكلاسيكو" المرتقب أمام غريمه التقليدي بعد أسبوعين.





ولم يكشف النادي الملكي في بيانه الرسمي عن مدى خطورة الإصابة أو المدة المحددة لغياب المهاجم البارز، مشيراً إلى أن عودته للملاعب ستعتمد على وتيرة تعافيه وتطور حالته في الأيام المقبلة.



ورغم حالة القلق التي انتابت الجماهير، لكن تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أن من المتوقعأن الإصابة لن تبعد النجم الفرنسي لفترة طويلة عن الملاعب.

وتكتسب هذه الإصابة أهمية قصوى لكونها تأتي قبل المواجهة المصيرية أمام برشلونة المقرر إقامتها في العاشر من مايو/أيار المقبل على ملعب " ". (سكاي نيوز عربية)