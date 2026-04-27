الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعلن تشكيل مجلس إدارة جديد

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن تشكيل مجلس إدارته الجديد برئاسة الأمير خالد بن بن طلال، في خطوة تهدف إلى تعزيز ممارسة النشاط البدني ورفع معدلاته، وترسيخ مكانة كمرجعية عالمية في الرياضة المجتمعية، بما يتماشى مع "رؤية 2030" وبرنامج جودة الحياة.



ويضم المجلس الجديد كلاً من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة لدى الأميركية، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب غازي بن زقر سفير المملكة لدى اليابان، وفراس القاسم المستشار في مؤسسة "مسك" الخيرية، والأميرة هيفاء بنت محمد المستشارة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وريتشارد أتياس رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، وخالد البكر الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، وحماد البلوي رئيس قطاع الاستراتيجية والتخطيط في الهيئة لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكد الأمير خالد بن الوليد أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التأسيس إلى التوسع والتأثير، مشيراً إلى أن المجلس يشكل منصة قيادية لدفع الرياضة المجتمعية نحو آفاق أوسع، وتعزيز حضور المملكة عالمياً كنموذج متقدم في جعل النشاط البدني أسلوب حياة. وأضاف أن العمل سيركز على إطلاق مبادرات نوعية، وتوسيع الشراكات، ورفع جودة البرامج بما يحقق أثراً مستداماً على المجتمع.