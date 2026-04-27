ريال مدريد يرد بسرعة على عرض الأهلي السعودي لضم فالفيردي!

رفض نادي الإسباني عرضًا كبيرًا تقدم به الأهلي السعودي من أجل التعاقد مع النجم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي خلال فترة الانتقالات المقبلة.



وبحسب موقع "Fichajes"، عرض الأهلي نحو 80 مليون لضم لاعب الوسط، غير أن إدارة رفضت بشكل حاسم، متمسكة ببقاء اللاعب باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في مشروع الفريق.



وكان الأهلي قد تُوّج مؤخرًا بلقب أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه الصعب على ماتشيدا زيليفيا الياباني بهدف دون رد في النهائي الذي أُقيم على ملعب الإنماء في جدة، ما دفعه إلى التحرك مبكرًا في سوق الانتقالات لتعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل من الدوريات الأوروبية، بهدف مواصلة المنافسة على مختلف الألقاب.



ورغم الإغراء المالي الكبير، شددت إدارة ريال مدريد على أن فالفيردي عنصر لا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا لتألقه وثبات مستواه وقدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب وعلى الأطراف، مؤكدة أنه ليس ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع وأن استمراره أولوية مستقبلية.



، لم يبدِ اللاعب أي رغبة في الرحيل، إذ يشعر بالارتياح داخل ريال مدريد ويفضّل مواصلة مشواره في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية.



يُذكر أن فالفيردي، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى الفريق الأول لريال مدريد عام 2018، ويمتد عقده حتى يونيو 2029، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 120 مليون يورو.

