|
رياضة
مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
27-04-2026
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظ
مانشستر يونايتد
على آماله في بلوغ منافسات
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه برينتفورد 2-1، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.
وبهذا الفوز، أصبح
مانشستر
يونايتد
متأخرا بفارق 12 نقطة عن أرسنال وتسع نقاط عن
مانشستر سيتي
صاحب المركز الثاني.
ويحتل
ليفربول
المركز الرابع متراجعا بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب مايكل كاريك، حيث يلتقي الفريقان في أولد ترافورد
يوم الأحد
المقبل.
وفي المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 48 نقطة في المركز التاسع.
واخترق لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو دفاع برنتفورد وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11، وأضاف سيسكو الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يسجل ماتياس ينسن هدفا قلّص الفارق لبرنتفورد في الدقائق الأخيرة.
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
داومان يحطم رقم يامال ويدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
كرة "دوري أبطال أوروبا" على طريق التغيير بعد 26 عاما
خروج مفاجئ لـ كوكو غوف من بطولة مدريد المفتوحة
خروج مفاجئ لـ كوكو غوف من بطولة مدريد المفتوحة
01:00 | 2026-04-28
ريال مدريد يرد بسرعة على عرض الأهلي السعودي لضم فالفيردي!
ريال مدريد يرد بسرعة على عرض الأهلي السعودي لضم فالفيردي!
23:00 | 2026-04-27
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعلن تشكيل مجلس إدارة جديد
الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعلن تشكيل مجلس إدارة جديد
15:58 | 2026-04-27
إصابة مبابي تهدد حضوره في الكلاسيكو
إصابة مبابي تهدد حضوره في الكلاسيكو
10:10 | 2026-04-27
قبل لقاء أرسنال.. ضربة موجعة لأتليتكو مدريد
قبل لقاء أرسنال.. ضربة موجعة لأتليتكو مدريد
07:28 | 2026-04-27
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
