مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا

حافظ على آماله في بلوغ منافسات الموسم المقبل، وذلك بعد فوزه على ضيفه برينتفورد 2-1، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.





وبهذا الفوز، أصبح متأخرا بفارق 12 نقطة عن أرسنال ⁠وتسع نقاط عن صاحب المركز الثاني.



ويحتل المركز الرابع متراجعا بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب مايكل كاريك، حيث يلتقي الفريقان في أولد ترافورد المقبل.



وفي المقابل، تجمد رصيد برينتفورد عند 48 نقطة في المركز التاسع.



واخترق ⁠لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو دفاع برنتفورد وسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 11، وأضاف سيسكو الهدف الثاني ⁠قبل نهاية ‌الشوط الأول بدقيقتين، قبل أن يسجل ⁠ماتياس ينسن هدفا قلّص الفارق لبرنتفورد في ⁠الدقائق الأخيرة.

