خروج مفاجئ لـ كوكو غوف من بطولة مدريد المفتوحة

ودّعت كوكو غوف منافسات المفتوحة من الدور ثمن النهائي، عقب خسارتها أمام بمجموعتين مقابل واحدة، في مباراة مثيرة استمرت لأكثر من ساعتين.

وتقدمت نوسكوفا في (6-4)، قبل أن تعود غوف بقوة وتحسم الثانية (6-1)، إلا أن اللاعبة التشيكية نجحت في حسم المجموعة الفاصلة (7-6) لتنتزع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، محققة أول فوز لها هذا الموسم على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل.

ومن المقرر أن تواجه نوسكوفا في الدور المقبل ، التي تأهلت بدورها بعد فوزها على كاتي ماكتالي بمجموعتين دون رد.

وفي مباراة أخرى، تأهلت ميرا أندرييفا إلى ربع النهائي بعد فوز ماراثوني على أنا بوندار، لتضرب موعداً مع ليلى التي تخطت آن لي.

كما حجزت كارولينا بليشكوفا مقعدها في الدور ذاته، بعد فوزها على سولانا بمجموعتين دون مقابل.