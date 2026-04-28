بعد كسر في عظام الوجه.. مودريتش يخضع لجراحة

28-04-2026 | 02:30
بعد كسر في عظام الوجه.. مودريتش يخضع لجراحة
أعلن نادي ميلان الإيطالي، أن لاعب خط وسط كرواتيا، لوكا مودريتش، سيخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجنة اليسرى، وذلك قبل أسابيع من مشاركة اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً في كأس العالم للمرة الخامسة.

تعرض مودريتش للإصابة إثر اصطدام رأسه برأس لاعب خط وسط يوفنتوس، مانويل لوكاتيلي، خلال مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب سان سيرو. وغادر الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

على الرغم من الألم الواضح الذي كان يعاني منه، بقي مودريتش على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة دون تلقي أي علاج طبي، ولكن بعد الفحص، تبين حاجته إلى عملية جراحية.
 
ويحتل ميلان المركز الثالث في الترتيب، متأخراً بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر، مع تبقي أربع مباريات، وباتت مشاركة مودريتش في المباريات المتبقية من الموسم موضع شك، وقد يحتاج إلى قناع واق إذا تعافى في الوقت المناسب لكأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في 11 يونيو، وسيواجه منتخب كرواتيا منتخبات إنجلترا وغانا وبنما في المجموعة 12.
