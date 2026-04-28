بعد كسر في عظام الوجه.. مودريتش يخضع لجراحة

، أن لاعب خط وسط كرواتيا، ، سيخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في عظم الوجنة اليسرى، وذلك قبل أسابيع من مشاركة اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً في للمرة الخامسة.



تعرض مودريتش للإصابة إثر اصطدام رأسه برأس لاعب خط وسط ، مانويل لوكاتيلي، خلال مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب سان سيرو. وغادر الملعب قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.



على الرغم من الألم الواضح الذي كان يعاني منه، بقي مودريتش على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة دون تلقي أي علاج طبي، ولكن بعد الفحص، تبين حاجته إلى عملية جراحية.

ويحتل ميلان المركز الثالث في الترتيب، متأخراً بفارق 12 نقطة عن المتصدر ، مع تبقي أربع مباريات، وباتت مشاركة مودريتش في المباريات المتبقية من الموسم موضع شك، وقد يحتاج إلى قناع واق إذا تعافى في الوقت المناسب لكأس العالم.



وتنطلق ، التي تستضيفها وكندا والمكسيك، في 11 يونيو، وسيواجه منتخب كرواتيا منتخبات وغانا وبنما في المجموعة 12.