رياضة
هل لعب صلاح آخر مباراة مع ليفربول
Lebanon 24
28-04-2026
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتقد
آلان
شيرر أسطورة
الدوري الإنكليزي
وكبير هدافيه عبر التاريخ أن النجم
المصري محمد صلاح
لعب مباراته الأخيرة مع
ليفربول
الإنكليزي أمام كريستال بالاس وذلك بعدما تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مشيراً إلى أن الطريقة التي لوح بها للجماهير لحظة خروجه تكشف ذلك.
وسيودع صلاح ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها في ملعب "آنفليد" لكن وداعه للجماهير بات محل شك بعدما تعرض لإصابة ستغيبه لمدة 4 أسابيع بحسب تصريح إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري لـ"العربية.نت".
وقال شيرر عبر مدونة "ذا ريست إز
فوتبول
" يوم الاثنين: شعرت بأن لحظة توديع صلاح لجماهير ليفربول تكشف كل شيء، أعتقد أنه يعرف بأنها مباراته الأخيرة، وآمل أن لا يكون الأمر كذلك لأنه يستحق وداعاً يليق بمسيرته الاستثنائية مع الفريق خلال الأعوام الماضية.
ووافق الأسطورة غاري لينكر زميله شيرر وقال: نعم تبدو إصابة خطيرة وأستبعد أن يلعب مع ليفربول مجدداً هذا الموسم. لكنه كان إضافة كبيرة للدوري الإنجليزي وكرة القدم ككل.
محمد صلاح يتألق ويسجل في آخر مباراة ديربي
من دون مدربه.. بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال
