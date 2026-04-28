هل لعب صلاح آخر مباراة مع ليفربول

يعتقد شيرر أسطورة وكبير هدافيه عبر التاريخ أن النجم لعب مباراته الأخيرة مع الإنكليزي أمام كريستال بالاس وذلك بعدما تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، مشيراً إلى أن الطريقة التي لوح بها للجماهير لحظة خروجه تكشف ذلك.

وسيودع صلاح ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد 9 مواسم قضاها في ملعب "آنفليد" لكن وداعه للجماهير بات محل شك بعدما تعرض لإصابة ستغيبه لمدة 4 أسابيع بحسب تصريح إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري لـ"العربية.نت".



وقال شيرر عبر مدونة "ذا ريست إز " يوم الاثنين: شعرت بأن لحظة توديع صلاح لجماهير ليفربول تكشف كل شيء، أعتقد أنه يعرف بأنها مباراته الأخيرة، وآمل أن لا يكون الأمر كذلك لأنه يستحق وداعاً يليق بمسيرته الاستثنائية مع الفريق خلال الأعوام الماضية.

Advertisement

ووافق الأسطورة غاري لينكر زميله شيرر وقال: نعم تبدو إصابة خطيرة وأستبعد أن يلعب مع ليفربول مجدداً هذا الموسم. لكنه كان إضافة كبيرة للدوري الإنجليزي وكرة القدم ككل.