من دون مدربه.. بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال

Lebanon 24
28-04-2026 | 08:22
من دون مدربه.. بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال
سيكون على بايرن ميونخ أن يخطو الخطوة التالية نحو لقب دوري أبطال أوروبا بدون حضور مدربه البلجيكي الموقوف فينسنت كومباني، عندما سيواجه باريس سان جيرمان ضمن ذهاب نصف النهائي.
 
وسيتولى مساعد كومباني، الإنكليزي آرون دانكس قيادة البايرن في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء" في باريس.
 
وسيتولى دانكس الآن قيادة الفريق البافاري في ملعب "حديقة الأمراء" بعد حصول كومباني على بطاقته الصفراء الثالثة في مباراة إياب دور الثمانية التي فاز فيها بايرن على ريال مدريد الإسباني. (روسيا اليوم) 
