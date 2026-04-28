مانشستر سيتي يعلن رسميا رحيل نجم من نجومه.. من هو؟

أعلن اليوم الثلاثاء أن المدافع سيغادر النادي مع نهاية عقده في نهاية الموسم ليسدل الستار بذلك على مسيرته التي استمرت 10 سنوات مع الفريق الإنكليزي.

وكتب ستونز عبر حسابه على "إنستغرام": "كان هذا النادي على مدار السنوات العشر الماضية وسيظل بيتي لبقية حياتي".



وأضاف: "كانت رحلة مليئة بالتقلبات من عدة نواح جئت إلى هنا وأنا طفل وأغادر بعدما أصبحت رجلا، وأبا وزوجا وعلى أرض الملعب حققت كل ما أصبو إليه على ما أعتقد حققت كل أحلامي ورفعت كل الألقاب التي جئت إلى هنا من أجل تحقيقها".

وتابع: "لم أتخيل أبدا في بداية مسيرتي أنني سأكون في مثل هذا الموقع أولا بتحقيق كل شيء ولكن أيضا بأن أحب الصلة التي تربطني بالجميع لقد تحققت كل أحلامي بشكل مذهل". (روسيا اليوم)