بعد الانفصال عنها.. لاعب عاد إلى حبيبته السابقة

28-04-2026 | 12:35
بعد الانفصال عنها.. لاعب عاد إلى حبيبته السابقة
بعد الانفصال عنها.. لاعب عاد إلى حبيبته السابقة photos 0
عاد السويدي فيكتور غيوكيريس، مهاجم أرسنال، إلى صديقته السابقة إينيس أغيار، بعد فترة انفصال تزامنت مع انتقاله إلى "الغانرز".
وكان غيوكيريس قد انضم إلى أرسنال في صيف 2025 قادماً من سبورتنغ لشبونة، في خطوة رافقها ابتعاده عن أغيار، بعدما أراد حينها إغلاق صفحة حياته في البرتغال والتركيز بالكامل على تجربته الجديدة في إنكلترا.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العلاقة بين غيوكيريس وأغيار عادت أخيراً، بعدما شوهدا معاً في أحد مطاعم لشبونة.
وكانت أغيار قد أثارت التكهنات حول عودتهما، بعدما نشرت مقطع فيديو من مدرجات مباراة أرسنال أمام مانسفيلد في كأس الاتحاد الإنكليزي، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1، وبقي خلالها اللاعب السويدي على مقاعد البدلاء.
وتشير الصحيفة إلى أن الانفصال السابق جاء بسبب رغبة غيوكيريس في التركيز على مسيرته الكروية، قبل أن تعود العلاقة التي استمرت لعامين قبل انتقاله إلى أرسنال.
وشاركت أغيار أخيراً في مسلسل تلفزيوني برتغالي جديد، وسط تقارير عن رغبتها في شراء عقار في لندن، لتكون قريبة من مهاجم أرسنال.
وسجل غيوكيريس هذا الموسم 18 هدفاً في 48 مباراة بجميع المسابقات، بينها 12 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.
