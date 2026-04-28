تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قمة باريس وبايرن.. التشكيل الرسمي لموقعة الأبطال

Lebanon 24
28-04-2026 | 14:46
A-
A+
قمة باريس وبايرن.. التشكيل الرسمي لموقعة الأبطال
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.
ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.
ويلتقي الفائز من مواجهة باريس وبايرن مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين أتلتيكو مدريد وأرسنال.
تشكيل باريس سان جيرمان
 حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.
خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، وارن زائير-إيمري.
خط الهجوم: ديزيريه دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي.
تشكيل بايرن ميونخ
 حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: يوسيب ستانيشيتش، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.
خط الوسط: جوشوا كيميش، ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا.
خط الهجوم: لويس دياز، مايكل أوليز، هاري كين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون مدربه.. بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس والامتياز الأوروبي.. هل تتراجع هيبة الدوري أمام دوري الأبطال؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 02:10:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد

بايرن ميونخ

سان جيرمان

خط الدفاع

أوروبا

مانويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-04-28
Lebanon24
16:32 | 2026-04-28
Lebanon24
14:49 | 2026-04-28
Lebanon24
13:30 | 2026-04-28
Lebanon24
12:35 | 2026-04-28
Lebanon24
12:24 | 2026-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24