رياضة
قمة باريس وبايرن.. التشكيل الرسمي لموقعة الأبطال
28-04-2026
أعلن
باريس سان جيرمان
وبايرن ميونخ التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
لموسم 2025-2026.
ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.
ويلتقي الفائز من مواجهة
باريس
وبايرن مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين
أتلتيكو مدريد
وأرسنال.
تشكيل باريس
سان جيرمان
حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.
خط الدفاع
: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.
خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، وارن زائير-إيمري.
خط الهجوم: ديزيريه دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي.
تشكيل
بايرن ميونخ
حراسة المرمى:
مانويل
نوير.
خط الدفاع: يوسيب ستانيشيتش، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.
خط الوسط:
جوشوا
كيميش، ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا.
خط الهجوم: لويس دياز،
مايكل
أوليز، هاري كين.
مواضيع ذات صلة
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
Lebanon 24
إندريك قبل موقعة "حديقة الأمراء": لا نخشى المرشحين ونريد مقعد الأبطال
29/04/2026 02:10:37
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
29/04/2026 02:10:37
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون مدربه.. بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال
Lebanon 24
من دون مدربه.. بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال
29/04/2026 02:10:37
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس والامتياز الأوروبي.. هل تتراجع هيبة الدوري أمام دوري الأبطال؟
Lebanon 24
باريس والامتياز الأوروبي.. هل تتراجع هيبة الدوري أمام دوري الأبطال؟
29/04/2026 02:10:37
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
باريس ينجو من جنون بايرن.. 9 أهداف تشعل نصف النهائي
Lebanon 24
باريس ينجو من جنون بايرن.. 9 أهداف تشعل نصف النهائي
16:58 | 2026-04-28
28/04/2026 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح يقترب من القرار.. وجهته الجديدة خلال أيام
Lebanon 24
صلاح يقترب من القرار.. وجهته الجديدة خلال أيام
16:32 | 2026-04-28
28/04/2026 04:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون جديد في الطريق.. "فيفا" يلاحق تغطية الأفواه
Lebanon 24
قانون جديد في الطريق.. "فيفا" يلاحق تغطية الأفواه
14:49 | 2026-04-28
28/04/2026 02:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة نارية أوروبية.. بين الإيقاع الباريسي وصلابة البايرن... مَن سيتفوّق؟
Lebanon 24
قمة نارية أوروبية.. بين الإيقاع الباريسي وصلابة البايرن... مَن سيتفوّق؟
13:30 | 2026-04-28
28/04/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانفصال عنها.. لاعب عاد إلى حبيبته السابقة
Lebanon 24
بعد الانفصال عنها.. لاعب عاد إلى حبيبته السابقة
12:35 | 2026-04-28
28/04/2026 12:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
28/04/2026 02:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
05:29 | 2026-04-28
28/04/2026 05:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
04:01 | 2026-04-28
28/04/2026 04:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
16:58 | 2026-04-28
باريس ينجو من جنون بايرن.. 9 أهداف تشعل نصف النهائي
16:32 | 2026-04-28
صلاح يقترب من القرار.. وجهته الجديدة خلال أيام
14:49 | 2026-04-28
قانون جديد في الطريق.. "فيفا" يلاحق تغطية الأفواه
13:30 | 2026-04-28
قمة نارية أوروبية.. بين الإيقاع الباريسي وصلابة البايرن... مَن سيتفوّق؟
12:35 | 2026-04-28
بعد الانفصال عنها.. لاعب عاد إلى حبيبته السابقة
12:24 | 2026-04-28
الهلال يدخل سباقاً نارياً مع آرسنال لضم هداف سبورتنغ لشبونة
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
