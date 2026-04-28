قمة باريس وبايرن.. التشكيل الرسمي لموقعة الأبطال

أعلن وبايرن ميونخ التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، في ذهاب نصف نهائي لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب "أليانز أرينا"، لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.

ويلتقي الفائز من مواجهة وبايرن مع المتأهل من نصف النهائي الآخر بين وأرسنال.

تشكيل باريس

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليان باتشو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينيا، وارن زائير-إيمري.

خط الهجوم: ديزيريه دوي، خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي.

تشكيل

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: يوسيب ستانيشيتش، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميش، ألكسندر بافلوفيتش، جمال موسيالا.

خط الهجوم: لويس دياز، أوليز، هاري كين.

