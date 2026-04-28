قانون جديد في الطريق.. "فيفا" يلاحق تغطية الأفواه

وجاء هذا التحرك بعد واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة بنفيكا وريال في ذهاب ملحق ثمن نهائي ، حين اتهم فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه عبارات مسيئة له أثناء تغطية فمه.وبعد التحقيقات، قرر لكرة القدم "يويفا" إيقاف بريستياني 6 مباريات، بينها 3 مباريات مع وقف التنفيذ، على خلفية سلوك تمييزي.وبحسب صحيفة "تايمز" ، يدرس "فيفا" تطبيق عقوبات تأديبية جديدة خلال مونديال 2026، تشمل طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم خلال المواجهات الثنائية، وكذلك اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجاً على قرارات الحكام.وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات التي يصعب إثباتها، إلى جانب تقليل الاعتراضات الحادة على الحكام.وتحوّلت تغطية الفم في السنوات الأخيرة إلى أسلوب شائع بين اللاعبين لإخفاء ما يقال خلال الاحتكاكات والمشادات داخل الملعب، ما دفع "فيفا" إلى التعامل معها كإشارة محتملة إلى وجود تجاوز لفظي.وكان رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قد شدد على ضرورة معاقبة من يستخدم هذا الأسلوب في سياق العبارات العنصرية أو التمييزية، قائلاً إن اللاعب الذي يغطي فمه ويقول كلاماً ذا دلالة عنصرية "يجب أن يُطرد".