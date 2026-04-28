|
رياضة
قانون جديد في الطريق.. "فيفا" يلاحق تغطية الأفواه
Lebanon 24
28-04-2026
|
14:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا" يتجه إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة ضد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء المواجهات الكلامية داخل الملعب، قبل انطلاق
كأس العالم
2026.
وجاء هذا التحرك بعد واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة بنفيكا وريال
مدريد
في ذهاب ملحق ثمن نهائي
دوري أبطال أوروبا
، حين اتهم فينيسيوس جونيور لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه عبارات مسيئة له أثناء تغطية فمه.
وبعد التحقيقات، قرر
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم "يويفا" إيقاف بريستياني 6 مباريات، بينها 3 مباريات مع وقف التنفيذ، على خلفية سلوك تمييزي.
وبحسب صحيفة "تايمز"
البريطانية
، يدرس "فيفا" تطبيق عقوبات تأديبية جديدة خلال مونديال 2026، تشمل طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم خلال المواجهات الثنائية، وكذلك اللاعبين الذين يغادرون الملعب احتجاجاً على قرارات الحكام.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات التي يصعب إثباتها، إلى جانب تقليل الاعتراضات الحادة على الحكام.
وتحوّلت تغطية الفم في السنوات الأخيرة إلى أسلوب شائع بين اللاعبين لإخفاء ما يقال خلال الاحتكاكات والمشادات داخل الملعب، ما دفع "فيفا" إلى التعامل معها كإشارة محتملة إلى وجود تجاوز لفظي.
وكان رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قد شدد على ضرورة معاقبة من يستخدم هذا الأسلوب في سياق العبارات العنصرية أو التمييزية، قائلاً إن اللاعب الذي يغطي فمه ويقول كلاماً ذا دلالة عنصرية "يجب أن يُطرد".
