تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رياضة

صلاح يقترب من القرار.. وجهته الجديدة خلال أيام

Lebanon 24
28-04-2026 | 16:32
A-
A+
صلاح يقترب من القرار.. وجهته الجديدة خلال أيام
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، للكشف عن محطته المقبلة خلال أيام قليلة، بعد تأكد رحيله عن النادي الإنكليزي بنهاية الموسم الحالي.

وكان صلاح قد أعلن أخيراً مغادرته ليفربول بعد 9 سنوات قضاها داخل "أنفيلد"، منذ انضمامه إلى الفريق في حزيران 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وقال محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، إن صلاح بات قريباً من إعلان وجهته الجديدة، في ظل وجود عروض عدة أمامه من أندية أوروبية وسعودية.

ونقل موقع "فور فور تو" عن مراد قوله إن هناك تقارير تتحدث عن عروض من إيطاليا وفرنسا وأندية كبرى حول العالم، مضيفاً: "هذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة قوية لأي فريق".

وتابع: "أياً كان الفريق الذي سيختاره صلاح، سندعمه. لديه عروض من السعودية أيضاً، وأعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة".

وبحسب التقارير المتداولة، يبقى الدوري السعودي من أبرز الوجهات المحتملة لصلاح، في وقت حافظ وكيل أعماله رامي عباس على الغموض، مؤكداً في وقت سابق أن لا أحد يعرف أين سيلعب النجم المصري الموسم المقبل.

وتزامنت هذه التطورات مع إصابة صلاح خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس 3-1 في الدوري الإنكليزي، وهي إصابة قد تنهي موسمه مبكراً مع الفريق.
Lebanon24
29/04/2026 02:10:50
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24