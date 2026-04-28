رياضة
صلاح يقترب من القرار.. وجهته الجديدة خلال أيام
Lebanon 24
28-04-2026
|
16:32
يستعد
محمد صلاح
، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، للكشف عن محطته المقبلة خلال أيام قليلة، بعد تأكد رحيله عن النادي الإنكليزي بنهاية الموسم الحالي.
وكان صلاح قد أعلن أخيراً مغادرته ليفربول بعد 9 سنوات قضاها داخل "أنفيلد"، منذ انضمامه إلى الفريق في حزيران 2017 قادماً من روما
الإيطالي
.
وقال محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، إن صلاح بات قريباً من إعلان وجهته الجديدة، في ظل وجود عروض عدة أمامه من أندية أوروبية وسعودية.
ونقل موقع "فور فور تو" عن مراد قوله إن هناك تقارير تتحدث عن عروض من
إيطاليا
وفرنسا وأندية كبرى حول العالم، مضيفاً: "هذا صحيح بالطبع، فهو نجم كبير وسيكون إضافة قوية لأي فريق".
وتابع: "أياً كان الفريق الذي سيختاره صلاح، سندعمه. لديه عروض من
السعودية
أيضاً، وأعتقد أنه سيعلن عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة".
وبحسب التقارير المتداولة، يبقى الدوري السعودي من أبرز الوجهات المحتملة لصلاح، في وقت حافظ وكيل أعماله رامي
عباس على
الغموض، مؤكداً في وقت سابق أن لا أحد يعرف أين سيلعب النجم المصري الموسم المقبل.
وتزامنت هذه التطورات مع إصابة صلاح خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس 3-1 في الدوري الإنكليزي، وهي إصابة قد تنهي موسمه مبكراً مع الفريق.
