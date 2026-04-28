إيران في المونديال؟ اقتراح أميركي يثير جدلاً واسعاً

وبحسب تقارير نقلت عن زامبولي، فإن المسؤول الأميركي يرى أن غياب إيطاليا عن المونديال للمرة الثالثة توالياً سيكون خسارة كبيرة، معتبراً أن وجودها في البطولة ضروري، خصوصاً أنها تُوّجت باللقب 4 مرات سابقاً.وقال زامبولي إنه طرح الفكرة على ورئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وسط تساؤلات بشأن مشاركة إيران في البطولة بسبب الحرب والتوترات السياسية والأمنية.وأشار إلى أن ملف التأشيرات قد يشكل عقبة أمام بعض أعضاء الوفد ، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحديث لا يستهدف اللاعبين الإيرانيين، بل أشخاصاً قد لا تسمح بدخولهم لأسباب أمنية.لكن الفكرة قوبلت برفض إيطالي واضح، إذ عدّ مسؤولون رياضيون في روما أن استبدال إيران بإيطاليا سيكون أمراً غير مناسب، ويتعارض مع مبدأ التأهل الرياضي.كما أكدت تقارير أن "فيفا" لا يزال يتعامل مع إيران كمنتخب مشارك في كأس العالم، وأن مبارياتها مقررة في لوس أنجلوس وسياتل، رغم استمرار الجدل بشأن التأشيرات والترتيبات الأمنية.وكان المنتخب الإيراني قد حجز مقعده في النهائيات، وأوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.وتفتح هذه التصريحات باباً جديداً للنقاش حول تداخل السياسة بالرياضة، في نسخة تُقام وسط توترات دولية وأمنية غير مسبوقة.