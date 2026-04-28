رياضة

إيران في المونديال؟ اقتراح أميركي يثير جدلاً واسعاً

Lebanon 24
28-04-2026 | 23:00
إيران في المونديال؟ اقتراح أميركي يثير جدلاً واسعاً
أثارت تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، باولو زامبولي، جدلاً واسعاً قبل كأس العالم 2026، بعدما اقترح استبعاد منتخب إيران من البطولة واستبداله بمنتخب إيطاليا.
وبحسب تقارير نقلت عن زامبولي، فإن المسؤول الأميركي يرى أن غياب إيطاليا عن المونديال للمرة الثالثة توالياً سيكون خسارة كبيرة، معتبراً أن وجودها في البطولة ضروري، خصوصاً أنها تُوّجت باللقب 4 مرات سابقاً. 
وقال زامبولي إنه طرح الفكرة على ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وسط تساؤلات بشأن مشاركة إيران في البطولة بسبب الحرب والتوترات السياسية والأمنية. 
وأشار إلى أن ملف التأشيرات قد يشكل عقبة أمام بعض أعضاء الوفد الإيراني، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحديث لا يستهدف اللاعبين الإيرانيين، بل أشخاصاً قد لا تسمح واشنطن بدخولهم لأسباب أمنية.
لكن الفكرة قوبلت برفض إيطالي واضح، إذ عدّ مسؤولون رياضيون في روما أن استبدال إيران بإيطاليا سيكون أمراً غير مناسب، ويتعارض مع مبدأ التأهل الرياضي. 
كما أكدت تقارير أن "فيفا" لا يزال يتعامل مع إيران كمنتخب مشارك في كأس العالم، وأن مبارياتها مقررة في لوس أنجلوس وسياتل، رغم استمرار الجدل بشأن التأشيرات والترتيبات الأمنية. 
وكان المنتخب الإيراني قد حجز مقعده في النهائيات، وأوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.
وتفتح هذه التصريحات باباً جديداً للنقاش حول تداخل السياسة بالرياضة، في نسخة تُقام وسط توترات دولية وأمنية غير مسبوقة.
 
29/04/2026 08:15:03
