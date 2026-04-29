رياضة
"الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعديلا جديدا على لوائح الانضباط الخاصة بكأس العالم، يقضي بتوجيه البطاقة الحمراء مباشرة لأي لاعب يغطي فمه أثناء مخاطبة المنافس أو الحكام.
ويهدف القرار إلى ضمان شفافية التواصل على أرض الملعب، ومنع اللاعبين من إخفاء تصريحاتهم أو توجيه عبارات غير مسموعة خلال حالات الاحتكاك أو المشادات مع المنافسين أو الحكام.
وجاء في بيان أصدره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء، يوضح التعديل القانوني: "يجوز لمنظم البطولة (كأس العالم 2026)، وفقا لتقديره، معاقبة أي لاعب يغطي فمه في موقف تصادمي مع خصمه بالبطاقة الحمراء".
واقترح "الفيفا" تشديد
العقوبات
بعد أن ادعى نجم
ريال مدريد
، الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، تعرضه لإساءة عنصرية من قبل الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، الذي غطى فمه أثناء حديثه مع البرازيلي خلال مباراة في
دوري
أبطال
أوروبا
في فبراير الماضي.
وبدا فينيسيوس منزعجا بشدة بعد التعليق، وأبلغ الحكم على الفور، ما أدى إلى إيقاف اللعب لمدة 10 دقائق وفقا للوائح
الاتحاد الأوروبي
لكرة القدم (يويفا).
وقد فرض على بريستياني إيقافا إداريا لمدة ست مباريات على خلفية الحادثة، وذلك بسبب سلوك تمييزي ذي طبيعة معادية للمثليين.
وستؤدي أي حادثة مماثلة في كأس العالم هذا الصيف إلى بطاقة حمراء، بعد أن تم تعزيز القواعد بموافقة بالإجماع في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجهة المسؤولة عن تشريع اللعبة، في فانكوفر يوم الثلاثاء. (روسيا اليوم)
