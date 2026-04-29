20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
رياضة
الفيفا يتجه لإلزام الفرق بإشراك لاعب شاب محلي في المباريات
Lebanon 24
29-04-2026
|
10:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتح
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" مناقشات بشأن إلزام كل الفرق المحترفة بإشراك لاعب شاب محلي واحد على الأقل طوال المباريات، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
ووافق مجلس فيفا مساء أمس الثلاثاء على محاولة وضع خطة رسمية في غضون عام، بعد إجراء مشاورات عالمية مع أصحاب المصلحة.
وأشارت الوكالة إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة فرص اللعب للاعبين الشباب الذين ترعاهم الأندية التي تعتمد عادة على المواهب التي يتم شراؤها.
وأوضح فيفا أنه يهدف إلى "إلزام تنظيمي يجبر فرق الأندية الأولى على وجود لاعب واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو تحت 21 عامًا من اللاعبين المحليين على أرض الملعب بشكل دائم".
وبينت الوكالة أن مثل هذه
القاعدة
ستكون أكثر صرامة من القواعد الحالية في البطولات المحلية والدولية للأندية، بما في ذلك
دوري أبطال أوروبا
، والتي تكتفي بفرض حصص محددة من اللاعبين المحليين أو المدربين داخل النادي ضمن قوائم الفرق، دون اشتراط وجود لاعب شاب في فئة معينة داخل أرض الملعب بشكل دائم، وهي قواعد لا تفرض أي
التزام
يتعلق باختيار اللاعبين في التشكيلة الأساسية.
وتنص لوائح
دوري
أبطال
أوروبا
على أن كل قائمة فريق يجب أن تضم ما لا يقل عن ثمانية مقاعد مخصصة لـ"اللاعبين الذين تم تدريبهم محليا" من أصل حد أقصى يبلغ 25 لاعبًا في القائمة الكاملة. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
Lebanon 24
إيران تضغط على "الفيفا" لنقل مباريات المونديال خارج أميركا
29/04/2026 19:19:31
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اندلاع حريق خلال مباراة.. ولاعب يتدخل
Lebanon 24
اندلاع حريق خلال مباراة.. ولاعب يتدخل
29/04/2026 19:19:31
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للاعب جوهور بعد إصابة قوية في مباراة آسيوية
Lebanon 24
الأهلي يتمنى الشفاء العاجل للاعب جوهور بعد إصابة قوية في مباراة آسيوية
29/04/2026 19:19:31
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مباراة السيتي وليفربول.. لقطة محرجة للاعب (فيديو)
Lebanon 24
خلال مباراة السيتي وليفربول.. لقطة محرجة للاعب (فيديو)
29/04/2026 19:19:31
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الدولي لكرة القدم
الدولي لكرة القدم
دوري أبطال أوروبا
الاتحاد الدولي
لكرة القدم
سكاي نيوز
كرة القدم
القاعدة
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
Lebanon 24
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
11:58 | 2026-04-29
29/04/2026 11:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماينو باقٍ في يونايتد.. عقد طويل بلا شرط جزائي
Lebanon 24
ماينو باقٍ في يونايتد.. عقد طويل بلا شرط جزائي
11:40 | 2026-04-29
29/04/2026 11:40:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026
Lebanon 24
"الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026
08:28 | 2026-04-29
29/04/2026 08:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض يُدافع عن منح جائزة الفيفا لترامب: لا يوجد من هو أجدر بها
Lebanon 24
البيت الأبيض يُدافع عن منح جائزة الفيفا لترامب: لا يوجد من هو أجدر بها
04:33 | 2026-04-29
29/04/2026 04:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة خطيرة تهدد منظومة التحكيم في إيطاليا
Lebanon 24
فضيحة خطيرة تهدد منظومة التحكيم في إيطاليا
04:00 | 2026-04-29
29/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
04:22 | 2026-04-29
29/04/2026 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
Lebanon 24
نُقل بشكل عاجل إلى العناية المركزة.. ممثل شهير ابن الـ 30 عاما يتعرّض لذبحة صدرية حادة (صور)
00:18 | 2026-04-29
29/04/2026 12:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
11:58 | 2026-04-29
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
11:40 | 2026-04-29
ماينو باقٍ في يونايتد.. عقد طويل بلا شرط جزائي
08:28 | 2026-04-29
"الفيفا" يقر قاعدة جديدة في كأس العالم 2026
04:33 | 2026-04-29
البيت الأبيض يُدافع عن منح جائزة الفيفا لترامب: لا يوجد من هو أجدر بها
04:00 | 2026-04-29
فضيحة خطيرة تهدد منظومة التحكيم في إيطاليا
02:00 | 2026-04-29
في نهاية الموسم.. مانشستر سيتي يعلن رحيل ستونز
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 19:19:31
Lebanon 24
Lebanon 24
