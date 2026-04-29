ماينو باقٍ في يونايتد.. عقد طويل بلا شرط جزائي

أنهى اتفاقه مع لتجديد عقده مع الفريق بعقد طويل الأمد.



وبحسب شبكة " "، توصل الطرفان إلى اتفاق كامل يقضي باستمرار اللاعب حتى عام 2031، مع تعديل راتبه بما يواكب تطوره ودوره داخل الفريق.



وأشار التقرير إلى أن العقود وُقّعت بالفعل، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.



كما أوضحت التقارير أن العقد الجديد لا يتضمن أي شرط جزائي لفسخ التعاقد.



وكان ماينو قد وقع عقده الأول مع في كانون الثاني 2023، وكان من المقرر أن ينتهي في صيف 2027، قبل الاتفاق على تمديده حتى صيف 2031.



وخاض ماينو هذا الموسم 26 مباراة مع مانشستر يونايتد، صنع خلالها 3 أهداف.



وبلغ إجمالي مشاركاته مع الفريق الأول 98 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.

