رياضة

قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر

29-04-2026 | 11:58
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم طبيعة إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد خروجه مصاباً خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، السبت الماضي.

وكان صلاح قد شعر بآلام في الركبة، ما أجبره على مغادرة أرض الملعب خلال المباراة.

وأوضح الاتحاد المصري أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وتواصل رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة مع صلاح للاطمئنان على حالته، مؤكداً له دعمه الكامل، وناقلاً تمنيات الجماهير المصرية له بالشفاء السريع.

وأشار الاتحاد إلى أن هناك حالة من التفاؤل داخل منتخب مصر بشأن تطورات إصابة صلاح، في انتظار متابعة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.

ويعمل الجهاز الإداري للمنتخب على توفير كل سبل الراحة والهدوء للاعب، لضمان جاهزيته للمشاركة مع "الفراعنة" في كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بالمونديال، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
