قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر

كشف الاتحاد المصري طبيعة إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بعد خروجه مصاباً خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، السبت الماضي.



وكان صلاح قد شعر بآلام في الركبة، ما أجبره على مغادرة أرض الملعب خلال المباراة.



وأوضح الاتحاد المصري أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أظهرت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.



وتواصل هاني أبو ريدة مع صلاح للاطمئنان على حالته، مؤكداً له دعمه الكامل، وناقلاً تمنيات الجماهير له بالشفاء السريع.



وأشار الاتحاد إلى أن هناك حالة من التفاؤل داخل منتخب مصر بشأن تطورات إصابة صلاح، في انتظار متابعة برنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة.



ويعمل الجهاز الإداري للمنتخب على توفير كل سبل الراحة والهدوء للاعب، لضمان جاهزيته للمشاركة مع "الفراعنة" في 2026.



ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بالمونديال، إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

