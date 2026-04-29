مورينيو إلى ريال مدريد؟ تشكيلتان خياليتان تشعلان التوقعات

وضع تقرير لصحيفة "ذا صن" تصوراً لتشكيلة المحتملة، في حال عودة جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق مرة ثانية.



وارتبط اسم مورينيو أخيراً بإمكانية قيادة مجدداً، بعد تجربته الأولى التي انتهت عام 2013، وامتدت 3 مواسم حقق خلالها 3 ألقاب.



ويأتي الحديث عن عودة المدرب البرتغالي في ظل الموسم الصعب الذي يعيشه ريال مدريد فنياً، بعد مروره بتجربتي ألونسو وألفارو أربيلوا، ما فتح الباب أمام طرح اسم مدرب صاحب خبرة كبيرة.



وبحسب التشكيلة التي تخيلتها الصحيفة، سيعتمد مورينيو على عدد من نجوم الفريق الحاليين، مع إضافة اسمين بارزين هما مايكل أوليز جناح بايرن ميونخ، ورودري لاعب وسط مانشستر سيتي.



وتحدثت تقارير عن اهتمام ريال مدريد بأوليز، مع إمكانية تقديم عرض يتجاوز 150 مليون ، رغم تمسك بايرن ميونخ باللاعب ورفض فكرة بيعه.



أما رودري، فظهر في التشكيلة بعد حديث سابق عن إمكانية ارتدائه قميص ريال مدريد مستقبلاً.



وجاءت التشكيلة الأولى بحضور تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسن، أنطونيو روديغير، وألفارو كاريراس.



وفي الوسط، اختارت الصحيفة رودري إلى جانب فيديريكو فالفيردي، فيما ضم الخط الهجومي غولر خلف كيليان مبابي، وعلى الطرفين فينيسيوس جونيور ومايكل أوليز.



ولم يظهر جود بيلينغهام في هذه التشكيلة، كما غاب أيضاً عن تصور آخر نشرته الصحيفة.



أما التشكيلة الثانية فجاءت بطريقة 3-4-3، بوجود كورتوا في المرمى، وهويسن وروديغير وديفيد ألابا في الدفاع.



وفي الوسط، ظهر فالفيردي وكاريراس وترينت ألكسندر أرنولد إلى جانب إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي، فيما ضم الهجوم أردا غولر خلف كيليان مبابي وفيكتور أوسيمين. (العين)

