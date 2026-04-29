رياضة
لمحبي الريال.. إليكم هذا الخبر عن كروس
Lebanon 24
29-04-2026
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجري
ريال مدريد
محادثات مع نجمه المعتزل
توني
كروس، لبحث عودته إلى النادي في منصب جديد داخل الهيكل الرياضي، بحسب ما نقلته تقارير عن شبكة "The Athletic".
ولا تتعلق الفكرة بعودة كروس إلى الملاعب، بل بإمكانية منحه دوراً استشارياً أو إدارياً يتيح للنادي الاستفادة من خبرته في التخطيط الرياضي وتمثيل
ريال
مدريد
والمساهمة في العمل اليومي داخل مركز التدريبات.
ويفكر النادي الملكي في مسار شبيه ببدايات
زين الدين زيدان
داخل ريال مدريد عام 2010، حين بدأ بدور استشاري قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التدريب.
وفي حال عودته، من المتوقع أن يعمل كروس عن قرب مع أبرز صانعي القرار في النادي، وفي مقدمتهم الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، ورئيس الكشافة جوني كالافات.
ورغم أن كروس، الذي اعتزل بعد
يورو
2024، أكد سابقاً رغبته في التفرغ لعائلته ومشاريعه الخاصة، فإن ريال مدريد يرى فيه شخصية قادرة على إضافة قيمة كبيرة خارج الملعب، خصوصاً بعد الفراغ الفني الذي تركه رحيله.
وبحسب التقارير، يبقى الخيار الأقرب هو بدء التجربة بدور استشاري، مع ترك الباب مفتوحاً أمام تطور مهامه مستقبلاً إذا قرر خوض مسار التدريب. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
لمحبي شيرين عبد الوهاب.. اقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمحبي شيرين عبد الوهاب.. اقرأوا هذا الخبر
30/04/2026 02:43:10
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
للمتوجهين نحو جنوب الليطاني.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمتوجهين نحو جنوب الليطاني.. إليكم هذا الخبر
30/04/2026 02:43:10
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى سالكي طريق أنفاق المطار... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
إلى سالكي طريق أنفاق المطار... إليكم هذا الخبر
30/04/2026 02:43:10
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لسالكي كازينو لبنان.. إليكم هذا الخبر (صورة)
Lebanon 24
لسالكي كازينو لبنان.. إليكم هذا الخبر (صورة)
30/04/2026 02:43:10
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ركلات الجزاء سيّدة المباراة.. أرسنال وأتلتيكو يؤجلان الحسم بعد التعادل
Lebanon 24
ركلات الجزاء سيّدة المباراة.. أرسنال وأتلتيكو يؤجلان الحسم بعد التعادل
16:59 | 2026-04-29
29/04/2026 04:59:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية صادمة بين الكبيرين.. اشتباكات خلال كلاسيكو الأهلي والنصر (فيديو)
Lebanon 24
نهاية صادمة بين الكبيرين.. اشتباكات خلال كلاسيكو الأهلي والنصر (فيديو)
16:52 | 2026-04-29
29/04/2026 04:52:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للرد على جماهير الأهلي.. كيف استعان رونالدو بريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
للرد على جماهير الأهلي.. كيف استعان رونالدو بريال مدريد (فيديو)
16:49 | 2026-04-29
29/04/2026 04:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مورينيو إلى ريال مدريد؟ تشكيلتان خياليتان تشعلان التوقعات
Lebanon 24
مورينيو إلى ريال مدريد؟ تشكيلتان خياليتان تشعلان التوقعات
14:07 | 2026-04-29
29/04/2026 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة البقاء في دوري الأبطال.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد في القمة المشتعلة
Lebanon 24
معركة البقاء في دوري الأبطال.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد في القمة المشتعلة
13:22 | 2026-04-29
29/04/2026 01:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
Lebanon 24
في المطار.. توقيف "سفير" واقتياده إلى الحجز؟
05:17 | 2026-04-29
29/04/2026 05:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة وملكة جمال سابقة تُطلق للمرة الثالثة! (فيديو)
04:22 | 2026-04-29
29/04/2026 04:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
23:24 | 2026-04-28
28/04/2026 11:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
16:59 | 2026-04-29
ركلات الجزاء سيّدة المباراة.. أرسنال وأتلتيكو يؤجلان الحسم بعد التعادل
16:52 | 2026-04-29
نهاية صادمة بين الكبيرين.. اشتباكات خلال كلاسيكو الأهلي والنصر (فيديو)
16:49 | 2026-04-29
للرد على جماهير الأهلي.. كيف استعان رونالدو بريال مدريد (فيديو)
14:07 | 2026-04-29
مورينيو إلى ريال مدريد؟ تشكيلتان خياليتان تشعلان التوقعات
13:22 | 2026-04-29
معركة البقاء في دوري الأبطال.. أرسنال في اختبار صعب أمام أتلتيكو مدريد في القمة المشتعلة
11:58 | 2026-04-29
قبل المونديال.. إصابة صلاح تقلق مصر
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
30/04/2026 02:43:10
Lebanon 24
Lebanon 24
