تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لمحبي الريال.. إليكم هذا الخبر عن كروس

Lebanon 24
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يجري ريال مدريد محادثات مع نجمه المعتزل توني كروس، لبحث عودته إلى النادي في منصب جديد داخل الهيكل الرياضي، بحسب ما نقلته تقارير عن شبكة "The Athletic".

ولا تتعلق الفكرة بعودة كروس إلى الملاعب، بل بإمكانية منحه دوراً استشارياً أو إدارياً يتيح للنادي الاستفادة من خبرته في التخطيط الرياضي وتمثيل ريال مدريد والمساهمة في العمل اليومي داخل مركز التدريبات.

ويفكر النادي الملكي في مسار شبيه ببدايات زين الدين زيدان داخل ريال مدريد عام 2010، حين بدأ بدور استشاري قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التدريب.

وفي حال عودته، من المتوقع أن يعمل كروس عن قرب مع أبرز صانعي القرار في النادي، وفي مقدمتهم الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، ورئيس الكشافة جوني كالافات.

ورغم أن كروس، الذي اعتزل بعد يورو 2024، أكد سابقاً رغبته في التفرغ لعائلته ومشاريعه الخاصة، فإن ريال مدريد يرى فيه شخصية قادرة على إضافة قيمة كبيرة خارج الملعب، خصوصاً بعد الفراغ الفني الذي تركه رحيله.

وبحسب التقارير، يبقى الخيار الأقرب هو بدء التجربة بدور استشاري، مع ترك الباب مفتوحاً أمام تطور مهامه مستقبلاً إذا قرر خوض مسار التدريب. (كووورة)
Advertisement
زين الدين زيدان

المدير العام

ريال مدريد

الرياض

الريال

زيدان

رياضي

مدريد

تابع
Advertisement
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24