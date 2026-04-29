لمحبي الريال.. إليكم هذا الخبر عن كروس

يجري محادثات مع نجمه المعتزل كروس، لبحث عودته إلى النادي في منصب جديد داخل الهيكل الرياضي، بحسب ما نقلته تقارير عن شبكة "The Athletic".



ولا تتعلق الفكرة بعودة كروس إلى الملاعب، بل بإمكانية منحه دوراً استشارياً أو إدارياً يتيح للنادي الاستفادة من خبرته في التخطيط الرياضي وتمثيل والمساهمة في العمل اليومي داخل مركز التدريبات.



ويفكر النادي الملكي في مسار شبيه ببدايات داخل ريال مدريد عام 2010، حين بدأ بدور استشاري قبل أن ينتقل لاحقاً إلى التدريب.



وفي حال عودته، من المتوقع أن يعمل كروس عن قرب مع أبرز صانعي القرار في النادي، وفي مقدمتهم الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، ورئيس الكشافة جوني كالافات.



ورغم أن كروس، الذي اعتزل بعد 2024، أكد سابقاً رغبته في التفرغ لعائلته ومشاريعه الخاصة، فإن ريال مدريد يرى فيه شخصية قادرة على إضافة قيمة كبيرة خارج الملعب، خصوصاً بعد الفراغ الفني الذي تركه رحيله.



وبحسب التقارير، يبقى الخيار الأقرب هو بدء التجربة بدور استشاري، مع ترك الباب مفتوحاً أمام تطور مهامه مستقبلاً إذا قرر خوض مسار التدريب. (كووورة)

