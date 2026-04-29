ركلات الجزاء سيّدة المباراة.. أرسنال وأتلتيكو يؤجلان الحسم بعد التعادل

وتقدم أرسنال في الشوط الأول عبر فيكتور جيوكيريش، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 44، بعدما تعرض لالتحام داخل منطقة الجزاء من مدافع أتلتيكو ديفيد هانكو.واحتسب الحكم الركلة مباشرة، من دون العودة إلى مراجعة ميدانية عبر تقنية "VAR"، ما أثار اعتراضات قوية من لاعبي أتلتيكو ومدربهم .وأثارت اللقطة نقاشاً واسعاً بعد نهاية الشوط الأول، إذ رأى الخبير التحكيمي ألفونسو بورول، عبر راديو "ماركا"، أن جيوكيريش بالغ في السقوط، وأن الالتحام لم يكن كافياً لاحتساب ركلة جزاء.في المقابل، انقسم محللو " " حول القرار. فقد اعتبر نيدوم أونوها أن الدفعة كانت طفيفة، لكنها لا تكفي بالضرورة لإلغاء قرار الحكم، بينما رأى ستيفن وارنوك أن الركلة صحيحة بسبب تمركز المدافع الخاطئ.وفي الشوط الثاني، عاد أتلتيكو إلى المباراة عبر جوليان ألفاريز، الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بعد لمسة يد وايت عقب مراجعة "VAR".ولم ينتهِ الجدل عند هذا الحد، إذ رفض الحكم احتساب ركلة جزاء أخرى لأرسنال في الدقائق الأخيرة، بعد مراجعة لقطة داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المواجهة بتعادل يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب.