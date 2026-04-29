رياضة
ركلات الجزاء سيّدة المباراة.. أرسنال وأتلتيكو يؤجلان الحسم بعد التعادل
Lebanon 24
29-04-2026
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعادل
أتلتيكو مدريد
مع ضيفه
أرسنال
1-1، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي
دوري أبطال أوروبا
، في مباراة كان الجدل التحكيمي حاضرها الأبرز بعد احتساب ركلتي جزاء ورفض ثالثة.
وتقدم أرسنال في الشوط الأول عبر فيكتور جيوكيريش، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 44، بعدما تعرض لالتحام داخل منطقة الجزاء من مدافع أتلتيكو ديفيد هانكو.
واحتسب الحكم الركلة مباشرة، من دون العودة إلى مراجعة ميدانية عبر تقنية "VAR"، ما أثار اعتراضات قوية من لاعبي أتلتيكو ومدربهم
دييغو سيميوني
.
وأثارت اللقطة نقاشاً واسعاً بعد نهاية الشوط الأول، إذ رأى الخبير التحكيمي ألفونسو
بيريز
بورول، عبر راديو "ماركا"، أن جيوكيريش بالغ في السقوط، وأن الالتحام لم يكن كافياً لاحتساب ركلة جزاء.
في المقابل، انقسم محللو "
بي بي سي
" حول القرار. فقد اعتبر نيدوم أونوها أن الدفعة كانت طفيفة، لكنها لا تكفي بالضرورة لإلغاء قرار الحكم، بينما رأى ستيفن وارنوك أن الركلة صحيحة بسبب تمركز المدافع الخاطئ.
وفي الشوط الثاني، عاد أتلتيكو
مدريد
إلى المباراة عبر جوليان ألفاريز، الذي سجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بعد لمسة يد
على بن
وايت عقب مراجعة "VAR".
ولم ينتهِ الجدل عند هذا الحد، إذ رفض الحكم احتساب ركلة جزاء أخرى لأرسنال في الدقائق الأخيرة، بعد مراجعة لقطة داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المواجهة بتعادل يؤجل الحسم إلى مباراة الإياب.
