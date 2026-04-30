وفد إيران يغادر كندا.. أزمة في مطار تورونتو قبل مؤتمر "فيفا"

لن يشارك مسؤولو الاتحاد في مؤتمر للعبة "فيفا" المقرر في كندا، بعد واقعة وصفتها وكالة "تسنيم" بأنها "تصرف غير لائق" من مسؤولي الهجرة في مطار تورونتو.

وذكرت الوكالة أن 3 مسؤولين في الاتحاد الإيراني، هم الرئيس مهدي تاج، والأمين العام هدايت مومبيني، ونائبه حامد موميني، وصلوا إلى كندا حاملين تأشيرات للمشاركة في الاجتماع المقرر، الخميس، قبل أن يغادروا على أول رحلة متاحة.

ولم تكشف "تسنيم" تفاصيل إضافية حول ما جرى في ، أو طبيعة الحادث الذي دفع الوفد الإيراني إلى العودة.

كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أو مكتب رئيس الوزراء الكندي، رداً على طلب من وكالة " ".

وبحسب الوكالة الإيرانية، تواصل مسؤولو "فيفا" مع الجانب الإيراني للتعبير عن أسفهم لما حصل، وأبلغوه بأن الدولي جياني إنفانتينو سيرتب لقاء معهم في مقر "فيفا".

