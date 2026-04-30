بركلتي جزاء.. أتلتيكو مدريد يتعادل مع أرسنال

عاد بتعادل ثمين من خارج أرضه مع بنتيجة 1 - 1 في ذهاب قبل نهائي ، مساء الأربعاء.



تقدم آرسنال بهدف في الشوط الأول، سجله فيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

ورفع جيوكيريس رصيده إلى 5 أهداف في 13 مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم.



وفي الشوط الثاني، أدرك أتلتيكو التعادل بركلة جزاء أخرى سددها جوليان ألفاريز في الدقيقة 56، ليحتفل بهدفه العاشر في 14 مباراة بالمسابقة القارية.



بهذا التعادل يتأجل الحسم لمباراة الإياب التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب في العاصمة .