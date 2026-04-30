رياضة
رونالدو مهاجماً المشككين: كفى شكاوى ضد الحكام
Lebanon 24
30-04-2026
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شن الأسطورة
البرتغالية
كريستيانو رونالدو
، قائد وهداف النصر، هجوماً عنيفاً على التصرفات التي يشهدها
دوري
روشن السعودي من التشكيك في مستوى الحكام والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن ذلك يؤثر على صورة المسابقة ككل.
وجاءت تصريحات
رونالدو
بعد فوز فريقه النصر على الأهلي 2-0، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة ال 30 من الدوري السعودي.
وبعد المباراة التي سجل فيها رونالدو هدف النصر الأول، قال في مقابلة تلفزيونية مع قناة "ثمانية": كانت مباراة صعبة، كنا نعلم أننا نواجه أحد فرق الدوري، في الشوط الأول كانت المباراة متكافئة جداً من الناحية الفنية، لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وصنعنا فرصاً أكثر، وبالطبع استحقينا الفوز لأننا سجلنا هدفين.
وبشأن التوترات التي شهدتها المواجهة، أجاب: أعتقد أن هذا ليس جيداً بالنسبة لصورة الدوري السعودي، الجميع يشتكي، والجميع يبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حرباً، نعرف أننا يجب أن نقاتل والجميع يريد الفوز، لكن لا يجوز يتحول الأمر إلى فوضى.
وأضاف: سأتحدث أكثر في نهاية الموسم، لأنني رأيت الكثير من الأمور السيئة، لاعبون يشتكون، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث عن الحكام والدوري والمشروع، وهذا ليس جيداً وليس هدف الدوري، لأنه يجب أن نكون قدوة، ليس فقط هنا بل حتى في
أوروبا
.
وواصل رونالدو: نريد أن نتنافس مع
الأوروبيين
لنكون ضمن أفضل المسابقات في العالم، لكن بهذه الطريقة لا أعتقد أن ذلك سيحدث، لذلك يجب أن نراجع الأمور، وأن نوقف هذه الأمور والتحدث مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لأنه بالنسبة لي هذه ليست كرة قدم.
