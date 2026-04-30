خبر سار من ليفربول لمنتخب مصر بشأن صلاح

من المتوقع أن يعود المهاجم للعب مع في الممتاز هذا الموسم، إذ أعلن النادي يوم الأربعاء أن الإصابة العضلية التي تعرض لها ليست خطيرة.



واضطر صلاح لمغادرة الملعب في الفوز 3-1 على كريستال بالاس بسبب ما بدا أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما هدد بإنهاء موسمه وكذلك مسيرته في أنفيلد، حيث من المقرر أن يغادر اللاعب المصري النادي في نهاية الموسم.

وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إن تعافي صلاح من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية سيستغرق أربعة أسابيع، ما ينهي فعلياً موسمه قبل ، لكن النادي أكد أنها إصابة عضلية طفيفة.

في بيان: يؤكد أن من المتوقع أن يكون محمد صلاح جاهزاً للعب مرة أخرى قبل نهاية هذا الموسم. الآن تأكدنا أن المشكلة التي تسببت في خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ومغادرته الفريق هذا الصيف.



ويحتل صلاح الملقب بالملك المصري المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي ليفربول، برصيد 257 هدفاً في 440 مباراة.