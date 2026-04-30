تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
خبر سار من ليفربول لمنتخب مصر بشأن صلاح
Lebanon 24
30-04-2026
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المتوقع أن يعود المهاجم
محمد صلاح
للعب مع
ليفربول
في
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
هذا الموسم، إذ أعلن النادي يوم الأربعاء أن الإصابة العضلية التي تعرض لها ليست خطيرة.
واضطر صلاح لمغادرة الملعب في الفوز 3-1 على كريستال بالاس بسبب ما بدا أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ما هدد بإنهاء موسمه وكذلك مسيرته في أنفيلد، حيث من المقرر أن يغادر اللاعب المصري النادي في نهاية الموسم.
وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، إن تعافي صلاح من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية سيستغرق أربعة أسابيع، ما ينهي فعلياً موسمه قبل
كأس العالم
، لكن النادي أكد أنها إصابة عضلية طفيفة.
وقال النادي
في بيان: يؤكد
نادي ليفربول
أن من المتوقع أن يكون محمد صلاح جاهزاً للعب مرة أخرى قبل نهاية هذا الموسم. الآن تأكدنا أن المشكلة التي تسببت في خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ومغادرته الفريق هذا الصيف.
ويحتل صلاح الملقب بالملك المصري المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي ليفربول، برصيد 257 هدفاً في 440 مباراة.
بالفيديو.. تصرف لافت من جماهير ليفربول تجاه صلاح
Lebanon 24
بالفيديو.. تصرف لافت من جماهير ليفربول تجاه صلاح
30/04/2026 13:10:41
30/04/2026 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
من فرنسا.. خبر سار للطلاب اللبنانيين
Lebanon 24
من فرنسا.. خبر سار للطلاب اللبنانيين
30/04/2026 13:10:41
30/04/2026 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لعب صلاح آخر مباراة مع ليفربول
Lebanon 24
هل لعب صلاح آخر مباراة مع ليفربول
30/04/2026 13:10:41
30/04/2026 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يعلن عن ثاني الراحلين بعد صلاح
Lebanon 24
ليفربول يعلن عن ثاني الراحلين بعد صلاح
30/04/2026 13:10:41
30/04/2026 13:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
نادي ليفربول
وقال النادي
كأس العالم
لكرة القدم
محمد صلاح
كرة القدم
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24