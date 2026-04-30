تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
رياضة
هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟
30-04-2026
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر
الاتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا بيانا رسميا أوضح فيه أنه لم يطلب أي مستوى خاص للمرافقة الأمنية أو المواكب الشرطية لرئيسه جياني إنفانتينو خلال زيارته إلى مدينة فانكوفر الكندية.
وأكد الحساب الإعلامي الرسمي للاتحاد، ردا على منشور لوكالة "أسوشيتد برس" عبر منصة "إكس"، أن إنفانتينو لم يكن طرفا في أي طلبات تتعلق بتفاصيل التنقل أو الترتيبات الأمنية الخاصة بفعاليات
الكونغرس
السادس والسبعين للفيفا.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب جدل أثارته تقارير إعلامية تحدثت عن رفض الشرطة المحلية توفير موكب أمني خاص لرئيس الفيفا، حيث أوضحت السلطات في كندا أن هذا النوع من المواكب يخصص عادة لرؤساء الدول فقط، ولا يمنح للمسؤولين الرياضيين أو الإداريين مهما كانت مناصبهم.
كما أشارت تقارير أمنية في فانكوفر إلى أن الطلب المقدم لا يندرج ضمن فئة الحماية التي تتطلب إجراءات استثنائية مثل إغلاق الطرق أو مرافقة أمنية مشددة، مؤكدة أن إنفانتينو لا يصنف ضمن الشخصيات التي تستوجب هذا المستوى من التأمين.
من جانبه، شدد
الاتحاد الدولي
على أن ترتيبات الأمن والتنقل في مثل هذه المناسبات تنظم مسبقا بالتنسيق بين اللجنة المنظمة المحلية في كندا والجهات الأمنية المختصة، وتشمل جميع الوفود المشاركة دون استثناءات خاصة.
واختتم "فيفا" بيانه بالإشادة بتعاون السلطات الأمنية في فانكوفر ودورها في تأمين الحدث، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثير حول طبيعة الإجراءات الأمنية والبروتوكولات المتبعة خلال الفعاليات الدولية. (روسيا اليوم)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24