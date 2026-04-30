|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
رياضة

هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟

Lebanon 24
30-04-2026 | 07:14
هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟
هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟ photos 0
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانا رسميا أوضح فيه أنه لم يطلب أي مستوى خاص للمرافقة الأمنية أو المواكب الشرطية لرئيسه جياني إنفانتينو خلال زيارته إلى مدينة فانكوفر الكندية.
 
وأكد الحساب الإعلامي الرسمي للاتحاد، ردا على منشور لوكالة "أسوشيتد برس" عبر منصة "إكس"، أن إنفانتينو لم يكن طرفا في أي طلبات تتعلق بتفاصيل التنقل أو الترتيبات الأمنية الخاصة بفعاليات الكونغرس السادس والسبعين للفيفا.
 
وجاء هذا التوضيح في أعقاب جدل أثارته تقارير إعلامية تحدثت عن رفض الشرطة المحلية توفير موكب أمني خاص لرئيس الفيفا، حيث أوضحت السلطات في كندا أن هذا النوع من المواكب يخصص عادة لرؤساء الدول فقط، ولا يمنح للمسؤولين الرياضيين أو الإداريين مهما كانت مناصبهم.

كما أشارت تقارير أمنية في فانكوفر إلى أن الطلب المقدم لا يندرج ضمن فئة الحماية التي تتطلب إجراءات استثنائية مثل إغلاق الطرق أو مرافقة أمنية مشددة، مؤكدة أن إنفانتينو لا يصنف ضمن الشخصيات التي تستوجب هذا المستوى من التأمين.

من جانبه، شدد الاتحاد الدولي على أن ترتيبات الأمن والتنقل في مثل هذه المناسبات تنظم مسبقا بالتنسيق بين اللجنة المنظمة المحلية في كندا والجهات الأمنية المختصة، وتشمل جميع الوفود المشاركة دون استثناءات خاصة.

واختتم "فيفا" بيانه بالإشادة بتعاون السلطات الأمنية في فانكوفر ودورها في تأمين الحدث، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثير حول طبيعة الإجراءات الأمنية والبروتوكولات المتبعة خلال الفعاليات الدولية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المخابرات التركية تطلب حماية بريطانية خاصة للرئيس السوري
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رازي الحاج: الملكية الخاصة مصانة في الدستور وسنبقى حرصاء على حمايتها
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج" لخصت من مجلس النواب اهدافها
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب يُعزّز الحماية الرقمية.. إطلاق حسابات خاصة للمراهقين مع رقابة أبوية
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:22:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

روسيا اليوم

لكرة القدم

كرة القدم

الكونغرس

الرياض

روسيا

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-30
Lebanon24
02:45 | 2026-04-30
Lebanon24
02:00 | 2026-04-30
Lebanon24
01:25 | 2026-04-30
Lebanon24
00:00 | 2026-04-30
Lebanon24
16:59 | 2026-04-29
