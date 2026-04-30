معادلة بسيطة تمنح برشلونة لقب الليغا هذا الأسبوع

قد تشهد الجولة الـ34 من تتويج باللقب للمرة الـ29 في تاريخه ولكن بشرط فوزه على أوساسونا في المباراة التي تجمعهما بعد غد السبت وتعثر أمام .

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقطة عن ، مع تبقي أربع جولات فقط بعد هذه المرحلة.



والسيناريو واضح ومباشر: فوز برشلونة على أوساسونا، مع تعثر ريال مدريد أمام إسبانيول الأحد المقبل، سواء بالخسارة أو التعادل، يعني تتويج برشلونة رسميا باللقب دون انتظار حتى نهاية الموسم.



وفي هذه الحالة، سيرتفع رصيد برشلونة إلى 88 نقطة، بينما سيتجمد أو يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 74 أو 75 نقطة على أقصى تقدير، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 13 أو 14 نقطة، وهو فارق مستحيل تعويضه مع بقاء 12 نقطة فقط متاحة في آخر أربع مباريات.



وبهذا الشكل، يمكن أن يتحول إلى لحظة تتويج مبكر، حتى قبل خوض مباراة المنتظرة. (روسيا اليوم)