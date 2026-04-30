رياضة
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك
Lebanon 24
30-04-2026
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الاتحاد المصري لكرة القدم
رسميًا، عن أسماء طاقم الحكام، الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي ستقام، غدًا، بالدوري الممتاز.
ويسعى
الزمالك
إلى تحقيق الفوز على غريمه الأهلي الجريح، عندما يتواجه الفريقان في لقاء قمة بالدوري المصري الممتاز
لكرة القدم
غداً الجمعة، من أجل تأكيد جدارته بالصدارة والاقتراب خطوة إضافية نحو تحقيق لقب الدوري.
وسيدخل الأهلي اللقاء أيضاً بحثاً عن تحقيق الانتصار لتضميد جراحه بعد خسارته الكبيرة 3-صفر أمام بيراميدز في الجولة الماضية، وابتعاده عن المنافسة على اللقب.
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتقدم بست نقاط على الأهلي ثالث الترتيب.
سيدير الحكم الألماني ماتياس يولنبيك، مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.
ويعاون يولنبيك كل من كريستيان جيتلمان (المساعد الأول)،
جوناس
فيكينماير (المساعد الثاني)،
توبياس
ريخيل (الحكم الرابع).
وسيتولّى
روبرت
شرودر مسؤولية تقنية الفيديو، وسيكون هنريلك برامليغ (حكم مساعد تقنية الفيديو).
مواضيع ذات صلة
الاتحاد المصري لكرة القدم يوجه رسالة لمرموش.. هذا مضمونها
Lebanon 24
الاتحاد المصري لكرة القدم يوجه رسالة لمرموش.. هذا مضمونها
01/05/2026 01:44:09
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه
Lebanon 24
رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه
01/05/2026 01:44:09
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فرض غرامة على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بتهمة التمييز
Lebanon 24
فرض غرامة على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بتهمة التمييز
01/05/2026 01:44:09
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي
Lebanon 24
الاتحاد الكويتي لكرة القدم يحدد موعد استئناف النشاط الرياضي
01/05/2026 01:44:09
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
إنفانتينو: إيران ستُشارك في كأس العالم في أميركا الشمالية
Lebanon 24
إنفانتينو: إيران ستُشارك في كأس العالم في أميركا الشمالية
15:24 | 2026-04-30
30/04/2026 03:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوداد الرياضي يقترب من إقالة باتريس كارتيرون
Lebanon 24
الوداد الرياضي يقترب من إقالة باتريس كارتيرون
15:17 | 2026-04-30
30/04/2026 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معادلة بسيطة تمنح برشلونة لقب الليغا هذا الأسبوع
Lebanon 24
معادلة بسيطة تمنح برشلونة لقب الليغا هذا الأسبوع
10:07 | 2026-04-30
30/04/2026 10:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟
Lebanon 24
هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟
07:14 | 2026-04-30
30/04/2026 07:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار من ليفربول لمنتخب مصر بشأن صلاح
Lebanon 24
خبر سار من ليفربول لمنتخب مصر بشأن صلاح
04:00 | 2026-04-30
30/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأجواء "الكانونية" عائدة.. استعدوا للأمطار والثلوج في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء "الكانونية" عائدة.. استعدوا للأمطار والثلوج في هذا الموعد
03:08 | 2026-04-30
30/04/2026 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
07:00 | 2026-04-30
30/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة على مقاس الجغرافيا.. هل جرى تحييد بيروت والضاحية مقابل استباحة الجنوب؟
Lebanon 24
هدنة على مقاس الجغرافيا.. هل جرى تحييد بيروت والضاحية مقابل استباحة الجنوب؟
05:00 | 2026-04-30
30/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في رياضة
15:24 | 2026-04-30
إنفانتينو: إيران ستُشارك في كأس العالم في أميركا الشمالية
15:17 | 2026-04-30
الوداد الرياضي يقترب من إقالة باتريس كارتيرون
10:07 | 2026-04-30
معادلة بسيطة تمنح برشلونة لقب الليغا هذا الأسبوع
07:14 | 2026-04-30
هل طلب إنفانتينو حماية خاصة في كندا؟
04:00 | 2026-04-30
خبر سار من ليفربول لمنتخب مصر بشأن صلاح
02:45 | 2026-04-30
من "مجانية" قطر لـ "جنون" أميركا.. صدمة أسعار تنتظر عشاق الكرة
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 01:44:09
Lebanon 24
Lebanon 24
