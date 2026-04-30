الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن طاقم تحكيم قمة الأهلي والزمالك

أعلن رسميًا، عن أسماء طاقم الحكام، الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي ستقام، غدًا، بالدوري الممتاز.



ويسعى إلى تحقيق الفوز على غريمه الأهلي الجريح، عندما يتواجه الفريقان في لقاء قمة بالدوري المصري الممتاز غداً الجمعة، من أجل تأكيد جدارته بالصدارة والاقتراب خطوة إضافية نحو تحقيق لقب الدوري.



وسيدخل الأهلي اللقاء أيضاً بحثاً عن تحقيق الانتصار لتضميد جراحه بعد خسارته الكبيرة 3-صفر أمام بيراميدز في الجولة الماضية، وابتعاده عن المنافسة على اللقب.



ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويتقدم بست نقاط على الأهلي ثالث الترتيب.



سيدير الحكم الألماني ماتياس يولنبيك، مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج.



ويعاون يولنبيك كل من كريستيان جيتلمان (المساعد الأول)، فيكينماير (المساعد الثاني)، ريخيل (الحكم الرابع).



وسيتولّى شرودر مسؤولية تقنية الفيديو، وسيكون هنريلك برامليغ (حكم مساعد تقنية الفيديو).



