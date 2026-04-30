تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

الوداد الرياضي يقترب من إقالة باتريس كارتيرون

30-04-2026 | 15:17
A-
A+

الوداد الرياضي يقترب من إقالة باتريس كارتيرون
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اقترب نادي الوداد الرياضي المغربي، من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا.

وخسر الوداد أمس الأربعاء أمام اتحاد يعقوب المنصور، بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المغربي، ليبتعد الفريق عن المتصدر المغرب الفاسي بفارق 6 نقاط.

كشف موقع (sport.le360) المغربي، أن هشام آيت منا، رئيس النادي، قرر عقد اجتماع حاسم مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للوقوف على أسباب النتائج السلبية.

ولم ينجح باتريس كارتيرون، الذي تولى مسؤولية تدريب الوداد، خلفا لمحمد أمين بنهاشم، في تحقيق أي فوز خلال 5 مباريات حيث حقق تعادلين أمام الدفاع الحسني الجديدي والكوكب المراكشي، وخسر أمام كل من الفتح الرباطي والمغرب الفاسي واتحاد يعقوب منصور.

وكشف الموقع أن مستقبل باتريس كارتيرون، أصبح على المحك، في ظل النتائج السلبية وتراجع مستوى النادي بشكل كبير في المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك أسماء مطروحة على طاولة النادي في حال الانفصال عن كارتيرون، وأبرزهم، التونسي نصر الدين نابي ومحمد بنشريفة.
مواضيع ذات صلة
مايا دياب تستعرض جسمها الرياضي على شاطئ الجونة في مصر (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هبة نور بإطلالة رياضية لافتة من داخل الجيم
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يُفجر مجمع الامام الصدر الرياضي في ميس الجبل
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رونالدو يدخل عالم الاستثمار الرياضي ويستهدف بناء فريق صاعد
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير الفني

رئيس النادي

التونسي

المغربي

محمد بن

الرياض

المغرب

الفتح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:24 | 2026-04-30
Lebanon24
12:15 | 2026-04-30
Lebanon24
10:07 | 2026-04-30
Lebanon24
07:14 | 2026-04-30
Lebanon24
04:00 | 2026-04-30
Lebanon24
02:45 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24