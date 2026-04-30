الوداد الرياضي يقترب من إقالة باتريس كارتيرون

اقترب نادي الوداد الرياضي ، من إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق، بعد النتائج السلبية التي حققها مؤخرًا.



وخسر الوداد أمس الأربعاء أمام اتحاد يعقوب المنصور، بنتيجة 2-1، في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المغربي، ليبتعد الفريق عن المتصدر الفاسي بفارق 6 نقاط.



كشف موقع (sport.le360) المغربي، أن هشام آيت منا، ، قرر عقد اجتماع حاسم مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، للوقوف على أسباب النتائج السلبية.



ولم ينجح باتريس كارتيرون، الذي تولى مسؤولية تدريب الوداد، خلفا لمحمد أمين بنهاشم، في تحقيق أي فوز خلال 5 مباريات حيث حقق تعادلين أمام الدفاع الحسني الجديدي والكوكب المراكشي، وخسر أمام كل من الرباطي والمغرب الفاسي واتحاد يعقوب منصور.



وكشف الموقع أن مستقبل باتريس كارتيرون، أصبح على المحك، في ظل النتائج السلبية وتراجع مستوى النادي بشكل كبير في المباريات الأخيرة.



وأشار إلى أن هناك أسماء مطروحة على طاولة النادي في حال الانفصال عن كارتيرون، وأبرزهم، نصر الدين نابي ومحمد بنشريفة.



Advertisement