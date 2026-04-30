إصابة عضلية تبعد يامال عن مباريات حاسمة مع برشلونة

30-04-2026 | 23:00
إصابة عضلية تبعد يامال عن مباريات حاسمة مع برشلونة
وجه نادي برشلونة الإسباني، صدمة كبيرة إلى المنتخب الإسباني، بسبب النجم الشاب لامين يامال، والذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

وتلقى يامال، ضربة موجعة إذ أصيب بعد لحظات من تنفيذه بنجاح ركلة جزاء لبرشلونة أمام سيلتا فيغو، حيث انتهت آماله في استكمال ما تبقى من مباريات الدوري الإسباني مع فريقه.

عقدت الدائرة الرياضية في برشلونة اجتماعًا خاصًا، يوم الإثنين الماضي، جمع أبرز المسؤولين، وهم: ديكو، وأليخاندرو إتشيفاريا، وبويان كركيتش، إلى جانب أخصائييْ العلاج الطبيعي راؤول مارتينيز، وفرناندو جالان.

وكشف الإعلامي خافي ميغيل، أن الاجتماع ركز، بشكل أساس، على وضع خطة تعافي واضحة للنجم الشاب لامين يامال، الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وتم الاتفاق على خريطة طريق دقيقة لعودته، مع توقع انضمامه إلى معسكر المنتخب بعد شهر، رغم استمرار غيابه بسبب الإصابة.

ما هي خريطة طريق "علاج يامال"
كشف ميغيل أن فرناندو جالان سيتولى الإشراف الكامل على برنامج إعادة التأهيل، سواء داخل النادي أو خلال تواجده مع المنتخب، وسيكثف متابعته خلال فترة البطولة، حيث سيقدم تقاريرَ يومية لإدارة برشلونة حول حالة اللاعب.

ويعمل جالان، وهو مختص خارجي يتعاون مع النادي منذ فترة، على مرافقة اللاعب خطوة بخطوة، بهدف ضمان تعافٍ كامل دون مخاطر.

استبعد الجهاز الطبي، بشكل قاطع، اللجوء إلى الحقن أو أي وسائل لتسريع العودة، مؤكدًا أن هذا النوع من الإصابات العضلية لا يتحمل مثل هذه التدخلات.

ويركز الطاقم الطبي على التعامل بحذر شديد مع حالة يامال، خاصة أن طبيعة لعبه تعتمد على السرعة والانطلاقات المتكررة، ما يزيد من خطر تكرار الإصابة.

وأكد المختصون أن الهدف الأساس هو، استعادة الجاهزية البدنية الكاملة، ومنع أي تسرع في العودة، وأخيرًا تقليل احتمالات الانتكاسة إلى أدنى حد
حدد الأطباء مدة الغياب بين 6 و7 أسابيع، ما يجعل مشاركته في المباراة الأولى، يوم 16 تموز، أمام كاب فيردي مستبعدة بشكل كبير.

في المقابل، تبقى مشاركته يوم 21 يونيو أمام السعودية غير محسومة ولكن يهدف الجهاز الطبي لمنحه دقائق معدودة في تلك المباراة.

واختتم ميغيل تصريحاته، بأن الجهاز الطبي المعالج ليامال، يهدف لتجهيز اللاعب الشاب بشكل كامل لمواجهة أوروغواي يوم 27 من الشهر ذاته.

 
