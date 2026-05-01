رياضة

ليلة مجنونة.. حارس ينقذ فريقه 3 مرات من نقطة الجزاء (فيديو)

01-05-2026 | 00:52
ليلة مجنونة.. حارس ينقذ فريقه 3 مرات من نقطة الجزاء (فيديو)
شهدت مباراة "بالستينو" التشيلي و"غريميو" البرازيلي، ضمن بطولة "كوبا سود أميركانا"، لقطة نادرة سرقت الأضواء مبكراً، بعدما تصدى الحارس سيباستيان بيريز لثلاث ركلات جزاء متتالية في الدقيقة العاشرة.

وبدأت القصة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة "غريميو"، فتقدم المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس لتنفيذها، لكن بيريز تصدى لها قبل أن ترتد الكرة من القائم وتخرج بعيداً. غير أن حكم الفيديو "الفار" طلب إعادة الركلة بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى.

وفي المحاولة الثانية، غيّر فينيسيوس زاوية التسديد، لكن بيريز كرر التألق وتصدى للكرة التي ارتدت مجدداً من القائم، قبل أن يتدخل "الفار" مرة أخرى ويأمر بإعادة الركلة للسبب نفسه.

أما في الركلة الثالثة، فسدد فينيسيوس نحو الجهة اليمنى للحارس، غير أن بيريز أبعدها بقدمه هذه المرة من دون أي مخالفة، وسط احتفال كبير من لاعبي وجماهير "بالستينو"، وصدمة واضحة على مهاجم "غريميو".

ولم يتوقف سوء حظ فينيسيوس عند ذلك، إذ سجل هدفاً في الدقيقة 67، لكن "الفار" ألغاه بسبب لمسة يد على أحد زملائه خلال بناء الهجمة.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، في ليلة صعبة على فينيسيوس، واستثنائية للحارس سيباستيان بيريز الذي خطف المشهد بلقطة نادرة في البطولة القارية.
مواضيع ذات صلة
حارس مرمى تصدى لتسديدة بصدره.. فسقط أرضاً وفارق الحياة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: فريق التفاوض الإيراني التقى قائد الجيش الباكستاني الليلة الماضية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع العراقية: سقوط مسيّرة داخل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة من دون انفجار
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إيران استهدفت وسط إسرائيل بصواريخ 3 مرات خلال ساعتين
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-05-01
Lebanon24
23:26 | 2026-04-30
Lebanon24
23:00 | 2026-04-30
Lebanon24
15:24 | 2026-04-30
Lebanon24
15:17 | 2026-04-30
Lebanon24
12:15 | 2026-04-30
