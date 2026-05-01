تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد

Lebanon 24
01-05-2026 | 03:40
A-
A+
صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد
صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت تقارير صحافية عن احتمال دخول مانشستر يونايتد وبرشلونة في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي، يكون محورها المدافع الفرنسي ليني يورو والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي.

وبحسب ما أورده الصحافي بادي كيوغ، فإن وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز يدفع باتجاه هذه الفكرة، في ظل بحث مانشستر يونايتد عن تعزيزات دفاعية واضحة هذا الصيف، وخصوصاً في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وأشار التقرير إلى أن يونايتد يرى في بالدي هدفاً مثالياً لدعم الجهة اليسرى، في وقت لا يزال فيه لوك شو يعاني من مشاكل بدنية متكررة رغم استمرار عقده حتى عام 2027. ويُعتقد أن النادي الإنكليزي يريد لاعباً يمنح الفريق بعداً مختلفاً في هذا المركز، وهو ما يجعل اسم بالدي مطروحاً بقوة.

في المقابل، طرح التقرير احتمال استخدام ليني يورو ضمن الصفقة، معتبراً أن المدافع الشاب لم ينجح حتى الآن في تقديم المستوى المنتظر منه منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في 2024، رغم الضجة الكبيرة التي رافقت الصفقة آنذاك. كما أشار إلى أن برشلونة يحتاج بدوره إلى تدعيم خطه الخلفي، ما قد يمنح هذه الفكرة بعض المنطق من الناحية الفنية.

وأضاف التقرير أن اسم بالدي قد يُطرح أيضاً في أي نقاش أوسع يتعلق بالمهاجم ماركوس راشفورد، الذي لا يزال، وفق ما ورد، مهتماً بفكرة الانتقال الدائم إلى كامب نو بعد فترة الإعارة التي قدّم خلالها مستوى جيداً.

ورغم أن الفكرة تبدو لافتة، فإن التقرير شدد على أن تخلي مانشستر يونايتد عن يورو بعد عامين فقط من ضمه سيكون قراراً مفاجئاً، خصوصاً أن اللاعب ما زال يُعد مشروعاً دفاعياً للمستقبل. (team talk)
Advertisement
مانشستر يونايتد

ماركوس راشفورد

خورخي مينديز

كامب نو

مانشستر

✨ الخلف

إنكليزي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24