صفقة تبادلية مفاجئة.. يورو في طريقه إلى برشلونة وبالدي على رادار يونايتد

تحدثت تقارير صحافية عن احتمال دخول وبرشلونة في صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي، يكون محورها المدافع الفرنسي ليني والظهير الأيسر الإسباني أليخاندرو بالدي.



وبحسب ما أورده الصحافي كيوغ، فإن وكيل اللاعبين الشهير يدفع باتجاه هذه الفكرة، في ظل بحث عن تعزيزات دفاعية واضحة هذا الصيف، وخصوصاً في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.



وأشار التقرير إلى أن يونايتد يرى في بالدي هدفاً مثالياً لدعم الجهة اليسرى، في وقت لا يزال فيه لوك شو يعاني من مشاكل بدنية متكررة رغم استمرار عقده حتى عام 2027. ويُعتقد أن النادي الإنكليزي يريد لاعباً يمنح الفريق بعداً مختلفاً في هذا المركز، وهو ما يجعل اسم بالدي مطروحاً بقوة.



في المقابل، طرح التقرير احتمال استخدام ليني يورو ضمن الصفقة، معتبراً أن المدافع الشاب لم ينجح حتى الآن في تقديم المستوى المنتظر منه منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في 2024، رغم الضجة الكبيرة التي رافقت الصفقة آنذاك. كما أشار إلى أن يحتاج بدوره إلى تدعيم خطه الخلفي، ما قد يمنح هذه الفكرة بعض المنطق من الناحية الفنية.



وأضاف التقرير أن اسم بالدي قد يُطرح أيضاً في أي نقاش أوسع يتعلق بالمهاجم ، الذي لا يزال، وفق ما ورد، مهتماً بفكرة الانتقال الدائم إلى بعد فترة الإعارة التي قدّم خلالها مستوى جيداً.



ورغم أن الفكرة تبدو لافتة، فإن التقرير شدد على أن تخلي مانشستر يونايتد عن يورو بعد عامين فقط من ضمه سيكون قراراً مفاجئاً، خصوصاً أن اللاعب ما زال يُعد مشروعاً دفاعياً للمستقبل. (team talk)

Advertisement